Presiden: Normalisasi dengan Israel Tidak Mempunyai Tempat dalam Leksikon Tunisia

IslamTimes - Presiden Tunisia Kais Said mengatakan negaranya tidak akan pernah menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel karena istilah tersebut bahkan tidak ada dalam kamus Tunisia.

Saat berbicara kepada duta besar baru Tunisia untuk negara-negara Arab dan non-Arab pada hari Selasa (29/8), Said menegaskan kembali bahwa Palestina harus kembali ke tangan Palestina.“Meskipun negara Palestina memiliki duta besar… Jangan lupakan hak Palestina; hak yang sah. Isu Palestina adalah isu sentral seluruh bangsa, dan bagi yang bicara normalisasi, saya katakan istilah itu tidak ada sama sekali,” ujarnya.Saeid menambahkan bahwa rakyat Palestina harus mendapatkan kembali hak-hak mereka di seluruh wilayah pendudukan, dan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan al-Quds sebagai ibu kotanya harus didirikan.Awal bulan ini, Presiden Gerakan Konstruksi Nasional Aljazair, Abdelkader Bengrina, memperingatkan bahwa Aljazair harus “mengawasi” Tunis.Hal ini terjadi setelah beberapa kunjungan dilakukan pejabat Israel ke negara tersebut yang sejalan dengan upaya normalisasi.Sebelumnya pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Aljazair Ahmed Attaf menyatakan bahwa utusan Tunisia untuk Aljazair telah dengan tegas menolak setiap langkah normalisasi yang dilakukan oleh otoritas Tunisia.Menurut parlemen Tunisia, Komite Hak dan Kebebasan sudah mulai mempertimbangkan untuk memperkenalkan rancangan undang-undang yang mendesak kriminalisasi normalisasi hubungan dengan Israel.Komite tersebut menyampaikan “pembacaan awal mengenai pentingnya rancangan undang-undang tersebut bagi rakyat Tunisia dan dukungan tanpa syaratnya terhadap perjuangan Palestina yang adil.”Pada bulan Juni 2022, Kementerian Luar Negeri Tunisia membantah laporan mengenai pembicaraan diplomatik jalur belakang antara negara Afrika Utara dan Zionis Israel, dan menyebutnya sebagai laporan palsu.Kementerian dalam sebuah pernyataan mengatakan beberapa situs yang berafiliasi dengan rezim Israel telah menyebarkan rumor tersebut dalam upaya untuk merusak citra Tunisia dan posisi kerasnya yang pro-Palestina.Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Tunisia tidak tertarik untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dan menekankan bahwa negara tersebut – pada tingkat resmi dan populer dan seperti yang dinyatakan oleh Presiden Said – akan selalu mendukung rakyat Palestina dalam perjuangan mereka sampai hak-hak sah mereka dipulihkan, terutama diantaranya adalah berdirinya negara Palestina merdeka dengan al-Quds sebagai ibu kotanya.Berdasarkan Perjanjian Abraham, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menandatangani perjanjian normalisasi dengan rezim Israel yang ditengahi AS pada akhir tahun 2020. Palestina mengecam perjanjian tersebut sebagai “pengkhianatan” terhadap tujuan mereka.[IT/r]