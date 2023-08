IslamTimes - Kegagalan di medan perang dapat mendorong militer Ukraina untuk bergerak melawan Presiden Vladimir Zelensky, kata pensiunan analis CIA Larry Johnson.

“Zelensky kemungkinan besar akan digulingkan melalui kudeta dalam tiga hingga empat minggu ke depan, karena ketidakpuasan yang besar di antara pasukan di front timur,” kata Johnson kepada pembawa acara Redacted Clayton Morris dalam sebuah wawancara yang diposting pada akhir pekan.Serangan besar Ukraina di Zaporozhye, yang diluncurkan pada awal Juni dengan pasukan terlatih Barat dan tank serta kendaraan lapis baja yang disuplai NATO, telah gagal mencapai terobosan di mana pun. Brigade tambahan, yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi pelanggaran tersebut, malah dikerahkan untuk melanjutkan serangan frontal, sampai pada titik di mana AS dan sekutunya secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap taktik Ukraina.Johnson bukanlah analis Amerika pertama yang berspekulasi mengenai keterlibatan militer terhadap Zelensky. Awal bulan ini, mantan perwira Marinir AS Scott Ritter mengatakan kemungkinan kudeta militer semakin besar seiring dengan hancurnya setiap brigade Ukraina.“Kita mungkin mencapai momen Kerensky tahun 1917, ketika militer hanya mengatakan ‘Kita sudah selesai’,” kata Ritter kepada pembawa acara MOATS, George Galloway. Dia juga mengungkit artikel Politico baru-baru ini, yang menjelaskan siapa yang akan memerintah Ukraina jika Rusia membunuh Zelensky. Namun menurut Ritter, Moskow tidak berniat mengejar Zelensky, karena ia mungkin akan digantikan oleh seseorang yang lebih garis keras.Johnson mengatakan kepada Redacted bahwa dari perkembangan konflik, kelangsungan hidup Ukraina sebagai sebuah negara “sangat diragukan.” Kiev sudah sepenuhnya bergantung pada Barat, dan kebutuhannya akan terus bertambah sementara kemampuannya akan terus menyusut, kata mantan pejabat CIA tersebut.Strategi AS dalam konflik ini adalah menjebak Rusia dalam perang yang tidak dapat dimenangkan dan mendorong pergantian rezim di Moskow, menurut Johnson. Sebaliknya, “hal ini akan terjadi pada Ukraina,” dan Washington harus mencari cara untuk “mundur” dari konflik tersebut, karena mereka terlalu meremehkan kekuatan ekonomi dan militer Rusia.Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov beralasan serupa pada awal bulan ini, dengan mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa negara-negara Barat yang mendukung Ukraina secara terbuka berkomitmen untuk “berjuang sampai Ukraina terakhir” namun memiliki sejarah meninggalkan sekutu dan proksi mereka, mulai dari Vietnam Selatan hingga “kerajaan Ashraf Ghani.” rezim di Afghanistan pada tahun 2021.”Dihadapkan pada kekhawatiran negara-negara Barat mengenai legitimasinya jika ia membatalkan pemilihan presiden tahun 2024, Zelensky telah mengusulkan untuk mengadakan pemungutan suara – tetapi menuntut pendanaan dari Barat untuk melakukan hal tersebut.Pemimpin Ukraina itu juga menyuarakan kekhawatirannya bahwa dia mungkin akan ditinggalkan oleh negara-negara Barat jika Ukraina bertindak terlalu jauh dalam menyerang Rusia. Ajudannya, Mikhail Podolyak, berpendapat bahwa AS dan sekutunya telah memberikan restu mereka atas serangan terhadap “wilayah pendudukan” – yaitu Krimea, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, dan Kherson. Sejak Krimea memilih untuk bergabung kembali dengan Rusia pada tahun 2014 dan keempat wilayah tersebut melakukan hal yang sama pada bulan September lalu, Moskow menganggap wilayah tersebut tidak kalah dengan wilayah Rusia dibandingkan Belgorod atau Kursk, yang juga telah menjadi sasaran Ukraina.[IT/r]