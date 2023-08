AS Mempersiapkan Kawanan Drone “Hellscape” untuk China

IslamTimes - Militer AS telah meluncurkan program untuk mengembangkan teknologi “kawanan drone”, kata pejabat nomor dua Pentagon, yang menunjukkan bahwa sistem baru tersebut dimaksudkan untuk konflik di masa depan dengan China.

Berbicara pada konferensi Asosiasi Industri “Pertahanan Nasional” [NDIA] di Washington, DC pada hari Senin, Wakil Menteri Perang Kathleen Hicks menguraikan program senjata, yang dijuluki “Replicator,” yang bertujuan untuk mengerahkan ribuan UAV secara bersamaan di darat, laut dan udara. .Pejabat tersebut mengatakan bahwa meskipun militer AS masih mendapat manfaat dari sistem yang “besar, indah, mahal, dan sedikit”, militer AS lebih lambat dalam mengadopsi platform yang “kecil, cerdas, murah, dan banyak lagi”, seperti sistem yang kecil dan mudah diproduksi. drone. Dia berpendapat bahwa militer China memiliki “massa” yang lebih unggul dibandingkan pasukan AS – “lebih banyak kapal; lebih banyak rudal; lebih banyak orang” – dan menekankan perlunya mengatasi keunggulan tersebut dengan sistem senjata inovatif.“Kami akan melawan kekuatan [Tentara Pembebasan Rakyat] dengan kekuatan kami sendiri, namun kekuatan kami akan lebih sulit untuk direncanakan, lebih sulit untuk dihantam, dan lebih sulit untuk dikalahkan,” kata Hicks, seraya menambahkan bahwa meskipun Beijing “relatif lambat dan lamban” ” selama Perang Dingin, negara ini telah mengembangkan kekuatan untuk “menumpulkan keuntungan operasional yang telah kita nikmati selama beberapa dekade.”Untuk mendapatkan kembali keunggulan tersebut, Hicks mengatakan program Replicator akan mengerahkan “ribuan” UAV di beberapa domain, dan berharap dapat menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu dua tahun.Meskipun Hicks tidak memberikan rincian lain mengenai inisiatif ini, Laksamana John Aquilino, yang memimpin Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan bahwa drone akan berguna dalam konflik di masa depan dengan Republik Rakyat Tiongkok, karena mereka dapat menyerang sejumlah besar sasaran yang tersebar di berbagai wilayah. wilayah yang luas.“Ini metriknya bagi saya: 1.000 target selama 24 jam,” kata Aquilino, seraya menambahkan bahwa komandonya telah bekerja sama dengan DARPA untuk menciptakan sistem yang akan mengumpulkan dan mengintegrasikan data penargetan untuk seluruh teater lebih cepat dari sebelumnya, melalui program bernama “Assault Breaker II”.“Komponen-komponen di INDOPACOM telah bereksperimen selama lima hingga 10 tahun terakhir dengan banyak kemampuan tak berawak tersebut. Itu akan menjadi keuntungan asimetris. Jadi konsep operasional yang kami kerjakan akan membantu memperkuat keunggulan kami di teater ini… ada istilah, pemandangan neraka, yang kami gunakan,” lanjut laksamana tersebut, mengacu pada potensi perang dengan China.Awal tahun ini, militer AS, Inggris, dan Australia mengadakan “uji coba kemampuan” bersama untuk memamerkan sistem drone baru yang didukung AI, yang dikerahkan sebagai “gerombolan kolaboratif untuk mendeteksi dan melacak target militer,” menurut Pentagon. Meskipun tidak jelas secara pasti bagaimana kecerdasan buatan akan berperan dalam program Replicator, ketiga sekutu tersebut semakin fokus pada Beijing di Indo-Pasifik, dan berjanji untuk mengembangkan dan mengerahkan kemampuan militer baru di wilayah tersebut untuk melawan China.[IT/r]