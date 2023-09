Jerman dan AS Latih Pasukan Saudi yang Dituduh Membunuh Migran Yaman

IslamTimes - Pasukan perbatasan Saudi yang dituduh membunuh ratusan orang yang mencoba melintasi perbatasan dari negara tetangga Yaman menerima pelatihan dari Jerman dan AS.

Meskipun terdapat kekhawatiran yang semakin besar atas skala pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi di bawah kepemimpinan putra mahkota dan perdana menteri negara tersebut, Mohammed bin Salman, baik dari kepolisian federal Jerman maupun militer AS telah terlibat dalam pelatihan pasukan perbatasan Saudi yang terlibat dalam tugas PBB dan kemanusiaan. LSM hak asasi manusia dalam pembunuhan massal.Sejak tahun 2015, dan dimulainya perang Yaman [di akhir tahun 2014], apa yang saya lihat di pihak Saudi adalah munculnya banyak pemain keamanan yang beroperasi di perbatasan. Meskipun hal ini berarti peningkatan kapasitas, hal ini juga berarti semakin sulit untuk memahami siapa yang memberikan keamanan di bagian tertentu perbatasan,” kata Ardemagni, yang bekerja di Institut Studi Politik Internasional Italia (ISPI).Di antara pemain baru yang muncul seiring dengan meningkatnya kematian migran adalah resimen Al Afwaj, yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Dalam Negeri. Ada juga peningkatan penggunaan pasukan asing, terutama warga Sunni Yaman yang direkrut sebagai kontraktor dari wilayah selatan negara tersebut.“Militerisasi perbatasan ini terjadi pada saat masalah perbatasan mulai dilihat oleh Arab Saudi sebagai masalah keamanan nasional yang utama.“Ini adalah bagian dari pemahaman Riyadh bahwa masalah perbatasan akan menjadi semakin menentukan dalam cara mereka menangani tidak hanya urusan Yaman tetapi juga dalam hal keamanan ekonomi. Mereka ingin mengamankan perbatasan sebagai prioritas pertama dan baru kemudian melihat apakah pihak-pihak di Yaman dapat mencapai gencatan senjata yang tahan lama.”Mengingat teknologi pemantauan di perbatasan dan meningkatnya sentralisasi respons, Ardemagni skeptis bahwa Saudi tidak akan menyadari keadaan kematian para migran.“Pendekatan terpusat terhadap masalah perbatasan menjadikan kurang kredibel bahwa Saudi kurang mengetahui apa yang terjadi di sana. Namun, banyaknya pemain keamanan juga membuat lebih sulit untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan dugaan kejahatan ini tanpa kerja sama nyata dari Riyadh.”Yang menarik adalah perjanjian pelatihan Amerika – yang pendanaannya berakhir bulan lalu – menetapkan bahwa Amerika diharuskan memantau bagaimana pelatihan mereka digunakan, dan mereka yang menerima pelatihan hanya diperbolehkan untuk beroperasi secara defensif, untuk melindungi diri mereka sendiri dan lokasi mereka dari serangan.Skala pelanggaran tersebut diungkapkan oleh Human Rights Watch dalam sebuah laporan yang mengejutkan awal bulan ini. Mereka menuduh bahwa pasukan perbatasan Saudi telah menggunakan senjata peledak untuk menargetkan sebagian besar migran Ethiopia dan pencari suaka yang berusaha melintasi perbatasan dari Yaman, klaim yang dibantah oleh Arab Saudi.Di tengah meningkatnya protes atas klaim tersebut, The Guardian juga diberitahu bahwa Arab Saudi semakin menganggap serangan ilegal melintasi perbatasannya sebagai isu kontra-terorisme, dan mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan.The Guardian juga diberitahu bahwa Arab Saudi menerapkan pengawasan elektronik yang ekstensif dan diawasi secara terpusat di wilayah perbatasan, yang berarti negara tersebut harus mampu membedakan kelompok warga sipil yang diperdagangkan dari mereka yang terlibat dalam serangan bersenjata dari Yaman atau penyelundupan narkoba.Pengungkapan ini menimbulkan pertanyaan apakah Riyadh dengan sengaja menargetkan para migran yang mencoba melintasi perbatasan, yang menurut Human Rights Watch akan dianggap sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” jika hal ini ditetapkan sebagai kebijakan resmi.The Guardian telah menetapkan bahwa pelatihan militer AS terhadap pasukan Saudi, termasuk pasukan perbatasan, telah menjadi bagian dari program dukungan militer jangka panjang yang dikenal sebagai MOI-MAG [Kelompok Bantuan Kementerian Dalam Negeri-Militer] dengan keterlibatan AS dalam pelatihan pasukan perbatasan yang dimulai pada tahun 2008.Perjanjian untuk melatih pasukan perbatasan Saudi mengharuskan Pentagon untuk menyusun perjanjian kerja sama teknis yang unik untuk memungkinkan pasukan AS melatih pasukan non-militer untuk pertama kalinya, yang memerlukan pemantauan penggunaan unit-unit terlatih Saudi yang ditempatkan oleh pasukan AS. .Mengonfirmasi pelatihan jangka panjang AS terhadap pasukan perbatasan Saudi, seorang pejabat AS mengatakan kepada Guardian: “Komando Bantuan Keamanan Angkatan Darat AS memberikan pelatihan penjaga perbatasan, yang telah didanai untuk periode 2015-2023, dengan periode pendanaan yang berakhir pada bulan Juli. tahun ini.”Pejabat itu tidak menjelaskan mengapa pendanaan itu dihentikan.Sementara itu, pelatihan Jerman terhadap pasukan perbatasan Saudi dilakukan oleh polisi federal.Dimulai pada tahun 2009, program ini berlanjut hingga tahun 2020, dengan gangguan singkat setelah pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Turki.Pada tahun 2015, program Jerman mendapat kecaman lagi ketika seorang blogger Saudi, Raif Badawi, dijatuhi hukuman 1.000 cambukan dan 10 tahun penjara sebagai hukumannya.Pada tahun 2017, setelah kunjungan Kanselir Jerman Angela Merkel ke kerajaan tersebut, pelatihan penjaga perbatasan Arab Saudi diresmikan lebih lanjut dengan polisi federal Jerman mengumumkan program pelatihan yang luas di akademi penjaga perbatasan Arab Saudi dan kantor regionalnya.Misi pelatihan Jerman dan AS berjalan bersamaan dengan upaya yang lebih luas oleh Arab Saudi untuk meningkatkan keamanan perbatasannya dengan teknologi pengawasan, yang telah menimbulkan pertanyaan serius tambahan mengenai mengapa pemerintah Saudi tidak dapat membedakan antara warga sipil dan individu bersenjata di perbatasan Yaman.Tender yang dikeluarkan publik untuk sistem tersebut selama beberapa tahun terakhir menunjukkan Riyadh sedang mencari jaringan pengawasan yang canggih dan terpusat di perbatasannya, termasuk CCTV, pencitraan termal, dan sensor gerak tanah.Meskipun tidak jelas berapa banyak dari sistem tersebut yang telah dikerahkan, Guardian telah diberitahu bahwa kemampuan pengawasan real-time telah dipasang di wilayah perbatasan, termasuk kemampuan untuk memantau perbatasan baik dari ruang kendali regional dan juga dilaporkan dari Riyadh.Eleonora Ardemagni, seorang peneliti Italia di kawasan Teluk dan Yaman, yang telah mempelajari peningkatan militerisasi dalam respons Saudi di perbatasan dengan Yaman, menggambarkan kebijakan tersebut semakin tersentralisasi di bawah kendali kementerian dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir.[IT/r]