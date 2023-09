Xi Kemungkinan Akan Absen di KTT G20 di India

IslamTimes - Presiden China Xi Jinping kemungkinan tidak akan menghadiri KTT G20 mendatang di India secara langsung, kata pejabat Tiongkok dan India yang tidak disebutkan namanya kepada Reuters.

Delegasi Beijing pada acara besar tersebut, yang dijadwalkan berlangsung di New Delhi pada tanggal 9 dan 10 September, akan dipimpin oleh Perdana Menteri China Li Qiang, kantor berita tersebut melaporkan pada hari Kamis (31/8).“Kami sadar bahwa perdana menteri [China] akan datang dan bukan Xi," kata seorang pejabat senior pemerintah India kepada Reuters.Namun, tidak ada sumber yang dapat menjelaskan mengapa pemimpin China tersebut dilaporkan memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke India.Kementerian luar negeri India dan China menolak berkomentar ketika ditanya tentang masalah ini oleh badan tersebut.Xi hanya melakukan dua perjalanan ke luar negeri sejak pencabutan pembatasan ketat COVID-19 di Tiongkok pada akhir tahun 2022. Ia melakukan perjalanan ke Moskow pada bulan Maret ini untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan ia secara pribadi menghadiri pertemuan puncak BRICS di Afrika Selatan minggu lalu.Di sela-sela acara di Johannesburg, Xi berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, membahas cara-cara mengurangi ketegangan antartetangga terkait sengketa wilayah di kawasan perbatasan Himalaya.Namun, awal pekan ini, New Delhi “menyampaikan protes keras” ke Beijing setelah diterbitkannya peta China, yang dikatakan menandai beberapa bagian wilayah India sebagai milik China. “Langkah-langkah pihak China seperti itu hanya mempersulit penyelesaian masalah perbatasan,” kata Kementerian Luar Negeri India.Pekan lalu, Kremlin mengumumkan bahwa Presiden Putin tidak akan menghadiri KTT G20 di India. Format partisipasi pemimpin Rusia dalam acara tersebut masih diselesaikan, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Menurut Moskow, Rusia akan diwakili di New Delhi oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.Presiden AS Joe Biden telah mengonfirmasi bahwa dia akan berada di ibu kota India untuk menghadiri KTT G20. Media Barat memperkirakan pertemuan di New Delhi akan menjadi panggung pertemuan tatap muka pertamanya dengan Xi sejak pembicaraan mereka pada KTT G20 di Bali, Indonesia pada November lalu.[IT/r]