China: 'AS Secara Serius Melanggar Prinsip Satu China'

IslamTimes - China mengecam keras keputusan AS untuk memberikan bantuan militer kepada Taiwan dan menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap “prinsip satu China.”

Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan dalam pengarahan di Beijing pada hari Kamis (31/8) bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap “prinsip satu China” yang menjadi komitmen Washington.Wang melontarkan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas persetujuan pemerintahan Biden atas penyediaan senjata pertama kalinya ke Taiwan di bawah apa yang disebut program Pembiayaan Militer Asing.Pemerintahan Biden pada hari Rabu (30/8) menyetujui transfer peralatan militer senilai $80 juta ke Taiwan di bawah program Pembiayaan Militer Asing (FMF).Beijing telah berulang kali memperingatkan terhadap segala pertukaran resmi antara Washington dan China Taipei, termasuk penyediaan bantuan militer ke pulau tersebut.Wang mendesak AS untuk mematuhi “prinsip satu China” dan berhenti mempersenjatai Taiwan serta mengobarkan ketegangan di kawasan.“Melalui apa yang disebut rencana Pembiayaan Militer Asing yang berlaku bagi negara-negara berdaulat, Amerika Serikat telah memberikan senjata kepada Taiwan, yang secara serius melanggar prinsip satu China dan ketentuan tiga komunike bersama China-AS, khususnya komunike tahun 1982, yang secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, merugikan kedaulatan dan kepentingan keamanan China, serta membahayakan perdamaian dan stabilitas di Taiwan,” kata diplomat terkemuka China tersebut.“Pihak China sangat tidak puas dengan sinyal salah serius yang dikirimkan oleh kekuatan separatis untuk kemerdekaan Taiwan dan dengan tegas menentangnya,” tambahnya.Sebelumnya pada hari Kamis, Liu Pengyu, juru bicara kedutaan besar China di Washington menanggapi dengan tegas bantuan militer tersebut, dengan mengatakan bahwa Beijing menentang pasokan senjata AS ke Taiwan.“China dengan tegas menentang hubungan militer antara Amerika Serikat dan Taiwan serta pasokan senjata. Ini adalah posisi kami yang konsisten dan tegas,” kata Liu kepada TASS.“Amerika Serikat harus mematuhi prinsip Satu China dan tiga komunike bersama antara China dan AS dan berhenti mengirim senjata ke Taiwan atau menciptakan dalih baru yang dapat meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan dan berhenti menimbulkan risiko terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” tegasnya.China memiliki kedaulatan atas China Taipei, dan berdasarkan kebijakan "Satu China", hampir semua negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, mengakui kedaulatan tersebut. Namun, Washington telah lama mendekati Taipei dalam upaya untuk membuat bingung Beijing.Selain itu, Washington, yang mendukung presiden separatis Taipei, juga membuat marah Beijing dengan menjual senjata ke pulau berpemerintahan sendiri yang melanggar kebijakan resminya.Bantuan militer baru untuk China Taipei memerlukan persetujuan Kongres, yang hampir pasti karena legislator dari kedua partai sangat mendukung pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut.Tiongkok menggambarkan Taiwan sebagai isu paling sensitif dan penting dalam hubungannya dengan AS, dan topik ini terus menjadi sumber perselisihan antara Beijing dan Washington.Agustus lalu, China mengerahkan kapal perang, rudal, dan jet tempur di sekitar Taiwan dalam unjuk kekuatan terbesarnya selama bertahun-tahun, menyusul perjalanan Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, ke pulau itu.[IT/r]