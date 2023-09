Harga Energi UE Melonjak

IslamTimes - Harga energi di seluruh UE melonjak, sehingga meningkatkan prospek tagihan rumah tangga yang lebih tinggi seiring dengan persiapan menghadapi musim dingin berikutnya dengan berkurangnya pasokan gas alam Rusia secara drastis.

Biaya listrik di Italia melonjak hampir 30% dalam seminggu dari tanggal 21 Agustus hingga 27 Agustus, mencapai €138 per megawatt hour [MWh].Menurut perkiraan kelompok riset Nomisma Energia, mulai tanggal 1 Oktober, keluarga Italia dapat menghadapi kenaikan tagihan listrik sebesar 7% hingga 10%. Laporan tersebut menyebutkan kenaikan harga gas sebagai penyebab utamanya, karena Italia adalah salah satu negara yang paling bergantung pada gas alam di UE.Presiden Nomisma Energia, Davide Tabarelli, memperingatkan pada hari Selasa (29/8) bahwa “jika harga tetap pada tingkat ini, tidak dapat dihindari bahwa hal tersebut akan berdampak pada peningkatan tagihan listrik di masa depan.”Menurut Tabarelli, seperti dikutip dari Italy 24 Press News, “proyeksi untuk musim dingin mendatang menunjukkan harga internasional 40% lebih tinggi dibandingkan harga saat ini dan, jika hal tersebut terwujud, tarif gas untuk musim dingin dapat menjadi 20% lebih tinggi dibandingkan harga saat ini.”Di wilayah lain di UE, biaya energi juga terus meningkat, dengan rata-rata harga listrik grosir di Estonia meroket sebesar 93% menjadi €153,39 per MWh pada minggu lalu. Harga di Latvia dan Lituania melonjak 23% menjadi €142,58 per MWh.Harga listrik di UE melonjak tahun lalu menyusul keputusan blok tersebut untuk membatasi minyak dan gas Rusia dan sepenuhnya melarang pasokan batu bara, sebagai bagian dari kebijakan sanksinya.[IT/r]