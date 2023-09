Anggota Kongres AS: Kebangkitan BRICS Menghancurkan AS, Dolar Melemah

IslamTimes - Perwakilan Partai Republik Marjorie Taylor Greene memperingatkan bahwa “Ketika BRICS mendapatkan momentum, perekonomian AS menjadi lebih lemah karena anggota kelompok tersebut dapat menghindari sanksi Amerika dan memperdagangkan mata uang mereka sendiri.”

Berbicara kepada konstituennya di Georgia, anggota Kongres dari Partai Republik itu mengecam pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang menurutnya menutup mata terhadap kebangkitan BRICS – sebuah kelompok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan dan menyumbang lebih dari seperempat PDB global.Penghasut Partai Republik ini mengklaim bahwa meskipun Washington “melakukan… hal yang tidak masuk akal” – termasuk memberikan segala macam dukungan kepada Ukraina yang sedang berkonflik dengan Rusia – “ada negara-negara lain di dunia, negara-negara kuat, yang berorganisasi bersama-sama karena mereka bosan dengan Amerika Serikat."Dalam hal ini, negara-negara BRICS membuat perjanjian perdagangan yang serius “yang mana mereka mengatakan: kami akan membeli dari Anda, Anda akan membeli dari kami, kami tidak peduli dengan sanksi AS dan kami akan saling menjual, membeli. dan menjualnya dalam mata uang kita sendiri, bukan dolar AS,” ujarnya.“Ini adalah salah satu hal paling buruk yang bisa terjadi pada kita semua,” klaim Greene.Ketika BRICS menjadi lebih kuat, dolar AS semakin lemah, katanya. “Dan kamu tahu apa yang terjadi pada kita semua? Kita akan bangkrut,” prediksi anggota kongres tersebut, seraya menambahkan bahwa dinamika ini akan berdampak negatif terhadap rencana pensiun dan tabungan pribadi masyarakat Amerika pada umumnya.“Apa yang akan terjadi pada anak-anak kita, ketika dolar AS tidak berarti apa-apa lagi, karena Rusia, China, dan India dengan populasi miliaran orang memiliki daya beli yang lebih besar terhadap mata uang mereka sendiri dibandingkan kita? Ini adalah kekhawatiran yang sangat serius,” kata Greene.Pernyataan anggota kongres tersebut muncul setelah pertemuan puncak BRICS yang bersejarah di Afrika Selatan, di mana kelompok tersebut menyetujui perluasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan menerima enam negara baru – Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab – yang akan menjadi negara anggota BRICS. anggota penuh pada tahun 2024.[IT/r]