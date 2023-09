Indonesia Menolak ‘Pernyataan Bersama’ Pentagon tentang China dan Rusia

IslamTimes - Panglima militer Indonesia membantah mengeluarkan pernyataan bersama dengan mitranya dari AS selama kunjungan ke Washington pekan lalu, setelah Pentagon menerbitkan siaran pers “bersama” yang dikaitkan dengan Jakarta yang mengkritik Moskow dan Beijing.

Jakarta menekankan status “non-blok” dan menyatakan pihaknya mengupayakan hubungan baik dengan semua negaraBerbicara kepada wartawan pada hari Kamis (31/8), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pernyataan AS tidak mencerminkan posisi negaranya, yang menyatakan bahwa Indonesia mengupayakan hubungan persahabatan dengan Rusia dan China.“Tidak ada pernyataan bersama dan tidak ada konferensi pers. Yang penting saya garis bawahi adalah hubungan kita dengan China sangat baik. Kami saling menghormati, kami sudah memiliki saling pengertian. Saya menyampaikan hal itu di AS,” katanya, seraya menambahkan “Kami berteman dekat dengan China, kami menghormati Amerika, dan kami menjalin persahabatan dengan Rusia.”Pejabat tersebut kemudian mengumumkan rencana untuk mengunjungi Beijing dan Moskow dalam beberapa bulan mendatang, menyuarakan harapan bahwa Jakarta dapat berfungsi sebagai “jembatan” antara negara-negara yang bersaing.Surat resmi Pentagon, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus berjudul ‘Pernyataan Pers Bersama Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan Kementerian Pertahanan Indonesia’ dan memiliki nada yang berbeda. Laporan tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Indonesia “memiliki pandangan yang sama bahwa klaim maritim Republik Rakyat China (RRT) yang luas di Laut China Selatan tidak sejalan dengan hukum internasional.” Mereka juga “bersama” mengutuk tindakan Moskow di Ukraina, dan menuntut “penarikan penuh dan tanpa syarat” pasukan Rusia.Meskipun Kementerian Pertahanan Indonesia mencatat pertemuan Subianto dengan Kepala Pentagon Lloyd Austin, Kementerian Pertahanan tidak menyebutkan pernyataan bersama apa pun dengan Washington, dan tidak memberikan komentar mengenai Rusia atau China.Beijing dengan cepat menanggapi pernyataan Amerika tersebut, dan Kedutaan Besar China di Jakarta mengklaim bahwa pernyataan tersebut belum disetujui oleh pejabat Indonesia sebelumnya.“Kami diberitahu oleh pihak Indonesia bahwa apa yang digambarkan oleh pihak AS tidak benar. Faktanya, tidak ada konten seperti itu yang ditemukan dalam siaran pers pihak Indonesia pada pertemuan yang sama,” kata kedutaan tersebut kepada wartawan akhir pekan lalu, mengecam upaya AS untuk “menaburkan perselisihan dan menimbulkan masalah.”Selama kunjungan Subianto ke AS, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama militer, termasuk latihan perang bersama dan tambahan penjualan senjata AS. Pentagon lebih lanjut mengatakan bahwa Washington akan membantu upaya modernisasi militer di Jakarta, antara lain dengan mengusulkan “peningkatan pesawat tempur, pesawat tempur multi-peran baru, dan tambahan pesawat angkut sayap tetap dan putar.”Menyoroti meningkatnya hubungan militer, para pejabat Indonesia mengumumkan kesepakatan untuk membeli 24 helikopter angkut Sikorsky S-70M Black Hawk dari raksasa senjata AS Lockheed Martin minggu lalu, segera setelah menandatangani kontrak besar dengan Boeing untuk dua lusin jet tempur F-15. Jakarta berupaya untuk memperbarui armada udaranya, yang saat ini mengoperasikan sistem dari beberapa negara berbeda, termasuk jet tempur buatan Amerika dan Rusia.[IT/r]