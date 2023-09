WHO: Gelombang Baru Covid Melanda Dunia 

IslamTimes - Lebih dari 1,4 juta kasus baru Covid-19 dan lebih dari 1.800 kematian akibat penyakit ini tercatat di seluruh dunia dari 31 Juli hingga 27 Agustus, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (1/9).

Kasusnya meningkat 38% tetapi angka kematian turun 50% selama sebulan terakhir, kata badan kesehatan PBBAngka tersebut mewakili peningkatan 38% dalam jumlah kasus dan penurunan 50% dalam jumlah kematian dibandingkan periode 28 hari sebelumnya, kata WHO dalam buletin mingguannya.Korea Selatan memiliki jumlah kasus baru tertinggi (1.296.710) dan kematian (596), kata WHO. Italia memiliki hampir 27.000 kasus baru, diikuti oleh Inggris dengan 26.000 kasus baru.Peningkatan kasus baru terbesar terjadi di Mediterania Timur (+113%), Pasifik Barat (+52%) dan Kawasan Eropa (+39%), sedangkan Afrika (-76%) dan Asia Tenggara (-48%). ) mengalami penurunan.WHO menghubungkan peningkatan kasus ini dengan varian virus corona baru ‘Eris’, yang kini paling tersebar luas, dan telah ditemukan sebanyak 26% pada minggu kedua bulan Agustus. Varian ‘Arturo’ ditemukan pada 22,7% kasus di 109 negara, sedangkan ‘Kraken’ dilaporkan di 124 negara tetapi tampaknya sudah surut.Menurut WHO, terdapat lebih dari 770 juta kasus Covid-19 dan lebih dari 6,9 juta kematian akibat virus tersebut sejak awal pandemi.Meskipun WHO mendeklarasikan berakhirnya “darurat kesehatan global” pada bulan Mei, organisasi tersebut telah mengingatkan negara-negara anggotanya untuk “mempertahankan, dan tidak membongkar, infrastruktur anti-Covid-19 mereka,” dan mendesak mereka untuk tetap menerapkan sistem “darurat kesehatan sejak dini.” peringatan, pengawasan dan pelaporan, pelacakan varian, bantuan klinis dini [dan] booster vaksinasi untuk kelompok berisiko tinggi.”Buletin yang diterbitkan pada hari Jumat ini merupakan pembaruan mingguan terakhir yang dikeluarkan oleh WHO, yang bermaksud melakukan transisi dari tanggap darurat ke “pencegahan, pengendalian, dan pengelolaan” jangka panjang terhadap Covid-19. Pembaruan akan dilakukan setiap bulan mulai sekarang, dan pembaruan berikutnya akan dilakukan pada akhir September.Virus corona baru, yang kemudian dijuluki SARS-CoV-2, pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Asal pastinya dan bagaimana virus ini menyerang manusia masih belum diketahui. WHO menjuluki penyakit yang disebabkan oleh virus ini sebagai Covid-19 dan menyatakannya sebagai pandemi pada bulan Maret 2020. Banyak negara berusaha menangani virus ini dengan 'mengunci' populasi mereka dan mewajibkan penggunaan masker dan vaksin, serta menindak siapa pun yang mengkritik. efektivitas langkah-langkah ini.[IT/r]