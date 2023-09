Reuters: Sulit untuk Menghentikan Produksi dan Ekspor Minyak Iran

IslamTimes - Reuters mengutip perusahaan konsultan dan perusahaan pelacakan kargo minyak dan menulis bahwa meskipun ada sanksi AS, produksi dan ekspor minyak Iran meningkat pada bulan Agustus.

Reuters menulis dalam sebuah laporan bahwa produksi dan ekspor minyak Iran mencapai angka sebelum sanksi pada bulan Agustus dan Iran sangat berhasil dalam menghindari sanksi tersebut.Menurut para analis, peningkatan ekspor minyak Iran tampaknya merupakan hasil dari keberhasilan Iran dalam menghindari sanksi dan kehati-hatian Washington dalam menerapkan sanksi tersebut.AS telah mencoba membatasi ekspor minyak Iran sejak tahun 2018, ketika Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir tahun 2015 dengan Iran dan menerapkan kembali sanksi yang bertujuan membatasi pendapatan minyak Iran.Namun menurut statistik (pergerakan) kapal tanker minyak, ekspor minyak Iran telah meningkat selama masa jabatan presiden saat ini Joe Biden, dan China adalah pembeli minyak Iran terbesar.Perusahaan konsultan SVB International memperkirakan produksi minyak Iran meningkat menjadi 3,15 juta barel per hari pada bulan Agustus, yang merupakan angka tertinggi sejak 2018, dan ekspor minyak mentah dan kondensat gas telah mencapai hampir 2 juta barel per hari.Sara Vakhshuri, direktur SVB International percaya: "Iran sedang dalam perjalanan untuk mencapai tingkat produksi sebelum penerapan sanksi minyak."Menurut Reuters, tiga perusahaan pelacakan kargo minyak lainnya memiliki perkiraan serupa.Di sisi lain, mahalnya harga minyak dinilai menjadi ancaman politik bagi Biden pada Pilpres November 2024. Oleh karena itu, lebih banyak pasokan di pasar dunia dapat menjaga harga tetap rendah.Meski baru-baru ini media Barat mencoba mengaitkan peningkatan ekspor minyak Iran dengan negosiasi antara kedua negara, namun apa yang diumumkan secara resmi oleh pemerintahan Biden adalah masalah lain, dan Washington terus bersikeras menerapkan sanksi.Terkait hal ini, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, pemerintah terus menerapkan sanksi terhadap Iran dan angka ekspor minyak berfluktuasi dari waktu ke waktu dan berdasarkan metodologi.“Kami juga secara teratur berhubungan dengan negara-negara lain untuk secara tegas mencegah mereka mengambil tindakan yang melanggar sanksi Iran.”Departemen Keuangan AS menolak berkomentar mengenai masalah ini.* Sulit menghentikan IranMenurut para analis, Iran telah menghindari sanksi selama bertahun-tahun dengan memindahkan kapal ke kapal atau memanipulasi pemancar GPS sehingga kapal terlihat di posisi yang berbeda, dan negara ini semakin mahir dalam taktik ini setiap hari.Ben Cahill, analis di lembaga think tank Center for Strategic and International Studies, mengatakan Iran banyak memberikan diskon untuk pengiriman minyaknya ke China, dan hal ini mendorong pembeli membeli minyak negara tersebut.“Tidak mengherankan jika Anda mengabaikan minyak, permintaan terhadap minyak akan meningkat. “Saya pikir sulit menghentikan bisnis ini.”Menurut statistik para analis dan perusahaan pelayaran, minyak Iran juga dikirim ke Suriah dan Venezuela.Menurut statistik OPEC, produksi minyak Iran sebesar 3,15 juta barel per hari, yang merupakan angka tertinggi sejak 2018 untuk negara ini.Basis data "Tankertrackers", yang memperkirakan dan melacak pengiriman minyak, memperkirakan ekspor minyak mentah dan kondensat gas Iran mencapai rata-rata 1,92 juta barel per hari dalam 27 hari pertama bulan Agustus, dibandingkan dengan 1,77 juta barel per hari menurut data Reuters. Pada siang hari, angka ini didedikasikan untuk ekspor minyak mentah.Menurut statistik perusahaan ini, ekspor minyak mentah Iran pada Agustus merupakan angka tertinggi tahun ini.Sebuah perusahaan pelacak kapal tanker minyak, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengumumkan bahwa ekspor Iran pada bulan Agustus mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari.Kepler Institute, perusahaan pelacakan kargo minyak lainnya, memperkirakan ekspor minyak Iran pada bulan Agustus akan berjumlah sekitar 1,2 juta barel per hari. Perusahaan ini biasanya merevisi dan merevisi angka perkiraannya nanti.Tidak ada statistik resmi mengenai ekspor minyak Iran. Perusahaan pelacak kapal tanker menggunakan statistik pemuatan satelit dan pelabuhan untuk melacak pengiriman minyak.Media Iran mengutip menteri perminyakan negara itu yang mengatakan bahwa produksi minyak mentah negara itu akan mencapai 3,4 juta barel per hari pada akhir September.[IT/r]