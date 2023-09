Duta Iran: AS Tidak Pantas Berperan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB

IslamTimes - Seorang diplomat senior Iran mengatakan Amerika Serikat dengan catatan buruk hak asasi manusianya tidak pantas mendapat peran di Dewan Hak Asasi Manusia.

Duta Besar Iran dan perwakilan tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya di Jenewa Ali Bahreini membuat pernyataan tersebut dalam sebuah postingan di akun X-nya pada hari Sabtu (2/9) sebagai reaksi atas pernyataan usil dari duta besar AS terhadap Tehran, yang akan memimpin Forum Sosial Dewan Hak Asasi Manusia PBB November ini.Mari kita lihat Rezim yang kecanduan perang, yang setiap tahun menyebabkan kematian lebih dari seribu orang di tangan polisi, namun tetap menduduki kursi yang tidak layak di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. pic.twitter.com/recijVjCq0– Ali Bahreini (@AliBahreini5) 2 September 2023Dia melampirkan klip video ke postingannya yang menunjukkan beberapa kasus kejahatan hak asasi manusia AS, termasuk jatuhnya sebuah pesawat penumpang Iran oleh kapal penjelajah berpeluru kendali Angkatan Laut AS di perairan teritorial negara tersebut di Teluk Persia, yang menewaskan 290 orang di dalamnya. .Pada tanggal 3 Juli 1988, USS Vincennes menembakkan rudal ke Iran Air Airbus A300B2 yang terbang di atas Selat Hormuz dari kota pelabuhan Bandar Abbas ke Dubai, membawa 274 penumpang dan 16 awak.Klip tersebut juga menunjukkan sikap diskriminatif AS terhadap etnis dan agama minoritas, pembunuhan George Floyd yang dicekik hingga tewas oleh petugas polisi kulit putih, kebijakan anti-imigrasi dan situasi menyedihkan para pengungsi serta dukungan Gedung Putih terhadap teroris. kelompok.Diplomat Iran tersebut mengatakan bahwa rezim AS kecanduan perang yang menewaskan “lebih dari seribu orang oleh pasukan polisi” setiap tahunnya.Namun, Bahreini menambahkan bahwa "Washington terus menduduki kursi yang tidak layak di Dewan Hak Asasi Manusia PBB."Postingan utusan Iran tersebut muncul setelah Duta Besar AS untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Michèle Taylor, melontarkan pernyataan campur tangan terhadap Iran dan mengecam para pejabat Iran yang memegang peran kepemimpinan di PBB pada peringatan kematian seorang wanita muda dalam tahanan polisi.Mahsa Amini, 22, pingsan di kantor polisi dan dinyatakan meninggal beberapa hari kemudian pada 16 September di rumah sakit Tehran. Investigasi menghubungkan kematiannya dengan kondisi medis, menepis tuduhan bahwa dia telah dipukuli oleh pasukan polisi.Taylor mengklaim bahwa Iran memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk dan tidak seharusnya mendapat tempat dalam peran kepemimpinan dalam ekosistem hak asasi manusia PBB.Pada bulan Mei, Bahreini ditunjuk sebagai ketua Forum Sosial Dewan Hak Asasi Manusia PBB 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Jenewa pada tanggal 2 dan 3 November.[IT/r]