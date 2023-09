AS Mendeportasi Migran ke Haiti Meskipun Ada Peringatan Evakuasi

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengirimkan penerbangan deportasi puluhan migran ke Haiti, di tengah memburuknya perang geng yang mendorong negara tersebut sehari sebelumnya untuk mendesak warganya sendiri untuk mengungsi.

Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS [ICE] melakukan penerbangan deportasi ke negara kepulauan yang dilanda krisis tersebut, yang kedua pada bulan Agustus, dari Alexandria, Louisiana, pada hari Kamis (31/8)Penerbangan tersebut dilakukan sehari setelah Departemen Luar Negeri meminta seluruh warga Amerika untuk segera meninggalkan negaranya karena alasan keamanan.Pesawat tersebut dilaporkan membawa lebih dari 60 warga negara Haiti ketika mendarat di Port-au-Prince, yang merupakan ibu kota dan kota terpadat di Haiti.“Keduanya tidak bisa terjadi secara bersamaan. Anda tidak bisa mengevakuasi orang dan mendeportasi orang pada saat yang bersamaan. Itu sangat tidak manusiawi,” kata Guerline Jozef, direktur eksekutif Haiti Bridge Alliance.“Ini jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” tambahnya.Pada hari Rabu (30/8), Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan perjalanan yang mendesak warga Amerika di Haiti untuk meninggalkan negara tersebut.“Jangan bepergian ke Haiti karena penculikan, kejahatan, kerusuhan sipil, dan infrastruktur layanan kesehatan yang buruk,” kata nasihat itu.Amerika Serikat akan terus mendeportasi migran Haiti kembali ke negara mereka, kata juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri pada hari Kamis.“Pengusiran warga negara Haiti yang ditemukan di perbatasan selatan kami dan pemulangan warga negara Haiti yang ditemukan di laut terus berlanjut,” kata juru bicara tersebut.“Mereka yang dilarang berada di laut akan segera dipulangkan, dan mereka yang ditemui di Amerika Serikat tanpa dasar hukum untuk tetap tinggal akan dipulangkan,” kata juru bicara tersebut.Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS [ICE] menugaskan sekitar 850 penerbangan pada awal Agustus untuk memindahkan tahanan imigrasi ke Amerika Serikat serta sekitar 150 penerbangan pemindahan.150 penerbangan pemindahan pada bulan ini adalah yang terbanyak sejak September 2021, ketika pemerintahan Biden melakukan 193 penerbangan serupa, termasuk banyak ke Haiti.Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia telah meminta Amerika Serikat untuk menghentikan praktik kejam ini.Para pendukung hak asasi manusia mengecam kebijakan pemerintahan Biden terhadap Haiti, dukungannya terhadap rezim saat ini, dan deportasi yang terus berlanjut ke negara yang berada dalam kekacauan tersebut.“Apa yang tidak masuk akal adalah bahwa AS mendukung rezim yang tidak sah dan dibenci yang bertanggung jawab atas kondisi buruk yang dialami warga Haiti setiap hari,” kata Steven Forester, koordinator kebijakan imigrasi di Institut Keadilan dan Demokrasi di Haiti.“Situasi kemanusiaan telah memburuk secara signifikan di Haiti pada tahun 2023,” kata Kantor Terpadu PBB di Haiti [BINUH] dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.Diperkirakan lebih dari 2.500 orang terbunuh dan 970 orang diculik sejak bulan Januari.Setidaknya 71 orang tewas dalam peningkatan yang terjadi baru-baru ini selama dua minggu terakhir bulan Agustus.“Gelombang kekerasan terbaru telah mengakibatkan lebih dari sepuluh ribu orang terpaksa mengungsi, yang mengungsi di lebih dari dua puluh tempat penampungan sementara dan keluarga yang menampung mereka,” katanya.Pada Juli 2021, Presiden Haiti Jovenel Moise dibunuh dan istrinya terluka parah setelah orang-orang bersenjata menyerbu rumah mereka di perbukitan di atas ibu kota Port-au-Prince.Belakangan, Pentagon mengungkapkan bahwa beberapa mantan prajurit Kolombia yang ditangkap setelah pembunuhan tersebut telah dilatih oleh militer AS.Lebih lanjut, laporan juga mengungkapkan bahwa beberapa tersangka memiliki hubungan dengan AS, termasuk menjadi informan FBI.[IT/r]