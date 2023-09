Kerusakan yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya di Hubungan ‘Israel’-AS ketika Netanyahu Melarang Para Menteri Mengunjungi Washington

IslamTimes - Saluran komunikasi antara pemerintahan Netanyahu dan pemerintahan Biden sangat bermasalah, karena para menteri Kabinet Zionis Israel masih dilarang bertemu dengan rekan-rekan Amerika mereka di Washington. Kunjungan Menteri Pertahanan Zionis Israel Yoav Gallant ke New York minggu ini mencerminkan hal tersebut.

Di bawah perintah ketat dari Netanyahu, Gallant tidak mendekati Washington atau Pentagon dalam kunjungannya. Dia juga tidak bertemu dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, penasihat keamanan nasional Jake Sullivan, atau dengan pejabat AS mana pun yang mengelola aliansi strategis antara kedua negara.Biasanya, larangan yang diberlakukan oleh seorang pemimpin Zionis Israel terhadap kunjungan tingkat tinggi ke AS akan menjadi berita utama yang mengejutkan di Zionis ‘Israel’, namun ini adalah saat-saat yang tidak biasa di ‘Israel’ di bawah pemerintahan paling garis keras dalam sejarahnya. Perjalanan Gallant ke AS, termasuk pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, penggalangan dana, dan kunjungan pribadi ke putranya yang tinggal di Amerika Serikat, tidak menimbulkan apa pun selain membuat orang terkejut.Pemerintahan Biden menanggapi “tidak adanya kunjungan” ini dengan mengirimkan Asisten Menteri AS untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf dan koordinator Dewan Keamanan Nasional Timur Tengah Brett McGurk untuk bertemu dengan Gallant di New York.[IT/r]