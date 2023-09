Masuknya Iran ke BRICS Bukti Kegagalan Strategi Isolasi Barat

Islam Times - Masuknya Republik Islam Iran ke dalam aliansi BRICS memberi implikasi kuat bagi kawasan dan dunia. Serta menunjukkan kegagalan strategi Barat untuk mengisolasi Iran dalam kancah internasional.

Shabbr Rizvi dalam sebuah analisa yang dilansir Press TV pada Kamis (24/8), menulis bahwa pengumuman aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) bahwa mereka akan mmengundang Republik Islam Iran - serta lima negara lainnya (Mesir, Etiopia, Arab Saudi, Emirat, dan Argentina) menjadi anggota merupakan sebuah langkah bersejarah.Aliansi ekonomi yang kuat dan menyumbang sebagian besar PDB global itu berupaya untuk merangkul anggota-anggota strategis baru yang akan membantu mewakili inisiatif ekonomi “mayoritas global.”Masuknya Republik Islam Iran ke dalam aliansi BRICS merupakan kasus paling menarik, dengan implikasi yang kuat bagi kawasan dan dunia.Sejak Revolusi Islam tahun 1979, Iran terguncang oleh sanksi yang melumpuhkan, campur tangan asing, perang dan agresi, sabotase, pembajakan, dan spionase yang dilakukan oleh rezim Barat, khususnya Amerika Serikat, Inggris, dan rezim Zionis.Meski begitu, Republik Islam Iran tetap berdiri tegak dan berhasil melewati masa-masa penuh gejolak.Iran telah menerima bentuk sanksi AS paling kejam di bawah apa yang disebut sebagai kampanye “tekanan maksimum” yang diluncurkan pada pemerintahan AS sebelumnya – yang tidak memberikan dampak apa pun bahkan di era pandemi COVID-19.Meski begitu, Iran menolak untuk tunduk pada negara-negara Barat, yang mempersenjatai pandemi ini untuk melawan bangsa Iran, dengan mengembangkan vaksin COVID-19 sendiri sambil memajukan teknologi medisnya. Negara ini selalu mengambil langkah maju, baik dengan adanya sanksi atau tidak.Komitmen terhadap kemandirian strategis dan netralisasi sanksi Barat inilah yang membuahkan hasil, khususnya pada tahun 2023, ketika negara tersebut bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dan BRICS – dua kekuatan ekonomi yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membentuk kembali tatanan ekonomi global.Secara geografis, masuknya Iran akan membantu memfasilitasi tidak hanya perdagangan tetapi juga proyek pembangunan di sepanjang Koridor Transportasi Utara-Selatan Internasional.Sebagai jalur yang membantu menghindari sanksi Barat (misalnya, memberikan alternatif selain Terusan Suez), tiga dari empat negara yang terlibat kini menjadi anggota BRICS: Iran, Rusia, dan India.Tiongkok juga dapat memainkan peran yang lebih besar di sini dengan memperkuat jalan dan jalur kereta api yang sudah ada melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt-and-Road Initiative).Koridor tersebut, yang berperan penting dalam menghapuskan sanksi, kemungkinan akan menjadi lebih canggih, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi negara-negara Barat atau boneka-boneka mereka yang tunduk.Penguatan koridor ini akan menjadikan Iran sebagai mitra yang menarik untuk menjalin hubungan diplomasi dan ekonomi formal, terutama bagi negara-negara yang ingin menggunakan koridor tersebut untuk fasilitas perdagangan mereka.Tentu saja ada juga Teluk Persia dan sekitarnya. Awal pekan ini, di Selat Hormuz, sebuah kapal militer AS berusaha memencarkan helikopter di wilayah perairan Iran.Korps Garda Revolusi Islam memaksa helikopter tersebut turun dan memaksa kapal tersebut meninggalkan perairannya. Hal ini terjadi ketika kapal-kapal AS melakukan tindakan pembajakan terhadap kapal-kapal yang membawa minyak Iran.Ekspor minyak Iran selalu memainkan peran penting dalam perekonomian negara ini - namun juga mulai memainkan peran penting dalam diplomasi dengan negara lain.Dalam kunjungan sukses Presiden Ebrahim Raeisi ke Venezuela, Kuba, dan Nikaragua awal tahun ini, berbagai MoU dan kesepakatan seputar ekspor minyak Iran ke negara tersebut telah ditandatangani. Ketiga negara Amerika Latin ini memiliki satu kesamaan dengan Iran – ketiga negara tersebut mendapat sanksi berat dan secara agresif menjadi sasaran Amerika Serikat.Pengiriman minyak Iran ke negara-negara ini akan membantu mereka menumbangkan blokade dan sanksi AS, namun ancaman pembajakan AS di sepanjang Teluk Persia dan wilayah lain masih ada – mengancam pengiriman sumber daya utama ini.Masuknya Iran ke dalam BRICS – bersama dengan Arab Saudi dan UEA, jika mereka menerimanya – kemungkinan besar akan mencegah perilaku ini. Jika pesan ekspansi BRICS adalah mempersatukan ekonomi dan populasi, maka Arab Saudi dan UEA tidak akan mengizinkan AS – misalnya – menggunakan wilayah Teluk Persia mereka untuk mengganggu inisiatif ekonomi Iran.Dalam hal ini, fasilitas dan pertumbuhan perdagangan Iran merupakan kemenangan bagi negara-negara tetangganya – yang kini juga merupakan negara-negara BRICS – dan sebaliknya.Inisiatif BRICS akan berupaya untuk lebih mengembangkan rute perdagangan di Teluk Persia – memperkuat pelabuhan yang ada dan kemungkinan menciptakan pelabuhan baru untuk meningkatkan hubungan diplomatik baru antara Iran dan Arab Saudi.Hal ini akan memberikan fasilitasi yang lebih mudah kepada sekutu-sekutu Iran di Amerika Latin, sehingga memberikan pukulan berat terhadap terorisme dolar AS dan sekutu-sekutunya.Membiarkan AS melanjutkan pembajakannya terhadap Iran melalui wilayah perairan Arab Saudi dan UEA tidak lagi dapat ditoleransi. Menjadi sangat jelas mengapa China fokus untuk memikirkan hubungan antara Iran dan Arab Saudi pada awal tahun ini – wilayah yang stabil akan memfasilitasi perdagangan dalam aliansi BRICS dan juga membuat pasukan AS yang memaksakan kehendak Washington tidak berguna.Yang semakin mempersatukan kawasan ini adalah fakta bahwa Iran, Arab Saudi, dan UEA adalah raksasa minyak yang tak terbantahkan – dan merupakan bagian dari OPEC. Perekonomian BRICS akan menciptakan kondisi yang lebih bersahabat untuk produksi dan distribusi - dan Iran kini akan memainkan peran penting dibandingkan sebelumnya dengan status anggota SCO dan BRICS.Dengan semakin banyaknya negara yang beralih ke pembayaran alternatif terhadap dolar – seperti yuan atau rubel – hal ini dapat memudahkan berakhirnya petrodolar.Tapi itu tidak berhenti di situ. Pada pertemuan puncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin mencatat bahwa “de-dolarisasi adalah proses yang tidak dapat dibatalkan.”Salah satu prioritas utama negara-negara BRICS adalah menciptakan mata uang alternatif yang terpadu terhadap dolar.Dolar telah digunakan tidak hanya sebagai standar pertukaran global selama berpuluh-puluh tahun namun juga sebagai senjata - sanksi-sanksi Barat telah merugikan perekonomian dengan memotong banyak negara dari penggunaan dolar, menghentikan mereka dari pembelian segala sesuatu mulai dari obat-obatan yang dapat menyelamatkan nyawa hingga suku cadang mesin.Republik Islam Iran tidak hanya merupakan pendukung vokal de-dolarisasi – namun melalui praktik, mereka juga berkomitmen. Negara ini telah teruji oleh waktu dan menghindari sanksi, melokalisasi produksi barang sambil menemukan jalur perdagangan utama di luar kendali rezim Barat.Hal inilah yang membuat Republik Islam menjadi anggota yang kuat dalam upaya de-dolarisasi – Iran tahu persis apa yang diperlukan untuk benar-benar memiliki mata uang independen dan menggunakannya terhadap dolar AS.Integrasi Republik Islam Iran ke dalam aliansi ekonomi dengan para pemimpin paling berkuasa di dunia adalah bukti kegagalan strategi isolasi Barat dan keberhasilan komitmen terhadap kemerdekaan dan tujuan Revolusi Islam.Ketika Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya berusaha mengisolasi Iran, Iran justru muncul sebagai negara yang kuat dan berintegrasi ke dalam perekonomian dunia yang sedang berkembang – sebuah kekalahan telak terhadap mekanisme keuangan Barat.Situasinya kini juga telah terbalik. Terorisme dolar yang telah membentuk norma-norma global yang menguntungkan Barat kini ditanggapi dengan upaya terpadu untuk menghancurkan dominasinya.Peran utama Iran dalam inisiatif ini akan membantu menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan setara – sebuah tatanan yang didasarkan pada kepercayaan dan saling menguntungkan – dibandingkan dengan tatanan perangkap utang dan intimidasi yang dilakukan oleh imperialis Barat melalui sanksi.Seperti prediksi Menteri Keuangan AS Janet Yellen awal tahun ini – sanksi dapat menjadi bumerang dan pada akhirnya merugikan hegemoni dolar.BRICS memperluas cakupannya dengan memasukkan negara-negara berkembang seperti Iran – yang telah menumbangkan dolar dan membangun jalur independennya – kini membawa kehancuran pada dolar.Jika semua negara yang diundang secara resmi menerima kesepakatan tersebut – dan hal ini tampaknya sangat mungkin terjadi – maka proses de-dolarisasi akan dipercepat. Seperti yang dinyatakan Putin, hal itu tidak akan dibatalkan. Implikasinya adalah menyatukan perekonomian global melalui kerja sama dan bukannya mengisolasi mereka melalui terorisme dolar.Para penentang Republik Islam Iran mungkin ingin menjadwalkan pemeriksaan realitas dalam waktu dekat.Melalui sanksi yang membunuh anak-anak, narasi yang mendorong Islamofobia dan rasisme, dan aksi teror yang menewaskan banyak orang tak bersalah, Republik Islam Iran mempertahankan martabat dan kemerdekaannya, menolak untuk menyerah – dan dengan semua itu – kini berdialog dengan para pemimpin dunia baru yang sedang berkembang.[IT/AR]