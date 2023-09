PM Irak Mendesak untuk Menahan Diri setelah Bentrokan 'Maut' di Kirkuk

IslamTimes - Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani telah meminta semua pihak yang berkonflik di provinsi utara Kirkuk untuk menahan diri menyusul bentrokan maut baru-baru ini di provinsi kaya minyak tersebut.

Sudani menyampaikan seruan tersebut setelah tiga pengunjuk rasa ditembak mati dan 14 lainnya menderita luka-luka dalam bentrokan sengit antar kelompok etnis di kota Kirkuk, yang secara historis merupakan sengketa antara pemerintah federal di Bagdad dan pihak berwenang di wilayah semi-otonom Kurdi di utara. .Dalam percakapan telepon pada hari Sabtu (2/9), Sudani dan ketua Partai Demokrat Kurdistan (KDP), Masoud Barzani, menggarisbawahi perlunya upaya terkoordinasi untuk mencegah gangguan terhadap keamanan dan stabilitas Kirkuk.Kedua belah pihak juga menekankan pentingnya penegakan hukum oleh pasukan keamanan untuk menjamin kelangsungan perdamaian sipil dan kesejahteraan penduduk di provinsi Irak utara.Perdana Menteri juga melakukan panggilan telepon terpisah dengan presiden wilayah Kurdistan Irak, Nechirvan Barzani, dan membahas situasi terkini di Kirkuk.Sudani menekankan pentingnya untuk tidak membiarkan unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab mengganggu tatanan sosial yang harmonis dan persaudaraan di wilayah utara, terutama setelah keberhasilan upaya mereka dalam mengalahkan kelompok teroris Daesh pada tahun 2017.“Masyarakat besar Kirkuk yang beragam memberikan contoh hidup berdampingan secara damai dan persaudaraan di kota mereka,” kata Sudani, menyerukan semua pihak untuk “memainkan peran mereka dalam mencegah perselisihan dan menjaga keamanan, stabilitas, dan ketertiban di Kegubernuran Kirkuk.”Perdana Menteri Irak juga memerintahkan pembentukan komite investigasi mengenai kejadian hari Sabtu di Kirkuk.Sudani menekankan bahwa “orang-orang lalai yang dinyatakan bersalah atas peristiwa ini akan dimintai pertanggungjawaban dan diadili sehingga mereka menerima hukuman yang adil.”Kekerasan pada hari Sabtu berasal dari pendudukan sebuah gedung di Kirkuk yang pernah menjadi markas Partai Demokrat Kurdistan (KDP) di masa lalu, namun tentara Irak telah menggunakannya sebagai basis untuk kegiatan kontra-terorisme di wilayah yang bergejolak tersebut selama beberapa waktu terakhir. bertahun-tahun.Pemerintah pusat Irak dilaporkan berencana untuk menyerahkan gedung tersebut kepada KDP namun para penentang dari Arab dan Turkmenistan mendirikan kamp di luar gedung tersebut untuk memprotes rencana tersebut minggu lalu karena penderitaan mereka di masa lalu di bawah pemerintahan Kurdi.Korban jiwa terjadi ketika sekelompok pengunjuk rasa Kurdi mendekati kamp tersebut, dan laporan media lokal mengatakan kelompok-kelompok yang bersaing terlibat dalam bentrokan sengit yang melibatkan baku tembak serta pelemparan batu dan batang logam.Polisi yang dikerahkan di lokasi melepaskan tembakan peringatan untuk memaksa pengunjuk rasa membubarkan diri.Pemerintah Irak memberlakukan jam malam yang ketat di kota utara setelahnya dan memerintahkan “operasi keamanan ekstensif di daerah yang terkena dampak kerusuhan.”Provinsi Kirkuk yang kaya akan minyak di Irak telah menjadi fokus kekerasan terburuk pasca-ISIS di negara itu di tengah upaya AS untuk memperpanjang kehadiran militernya dengan dalih memerangi terorisme.Daesh memulai kampanye teror di Irak pada tahun 2014, menguasai sejumlah besar wilayah dengan serangan kilat. Irak mendeklarasikan kemenangan atas kelompok tersebut pada bulan Desember 2017, setelah upaya kontraterorisme selama tiga tahun, yang juga mendapat dukungan dari Iran. Namun, sisa-sisa kelompok teror terus melancarkan serangan sporadis di seluruh Irak, dalam upaya untuk berkumpul kembali.Ada berbagai laporan bahwa pasukan pendudukan AS pada beberapa kesempatan telah mengangkut anggota Daesh ke tempat yang aman di Irak dan menyediakan logistik untuk kelompok teror tersebut.Sekitar 2.500 tentara AS masih berada di negara Arab tersebut dalam apa yang digambarkan Washington sebagai misi “penasihat”. Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Irak saat itu Mustafa al-Kadhimi menyatakan pada Juli 2021 bahwa misi AS di Irak akan beralih dari peran tempur ke peran “penasihat” pada akhir tahun tersebut.Setelah pembunuhan Abu Mahdi al-Muhandis pada tahun 2020, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer, bersama dengan komandan anti-teror legendaris di kawasan itu, Letnan Jenderal Qassem Soleimani, anggota parlemen Irak meratifikasi undang-undang yang mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran tentara Irak. semua kekuatan militer asing yang dipimpin oleh AS.[IT/r]