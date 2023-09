Penulis Biografi: Biden Takut Dianggap ‘Bodoh’ 

IslamTimes - Lebih dari tiga dekade setelah skandal plagiarisme yang menggagalkan kampanye pertamanya untuk Gedung Putih, Joe Biden masih merasa tidak yakin dengan pandangan orang terhadap kecerdasannya, demikian klaim penulis biografi baru tentang presiden AS.

Penulis buku baru mengklaim bahwa presiden AS memiliki “ketidakamanan” terkait dengan skandal plagiarisme tahun 1987“Salah satu hal yang sangat menarik tentang Joe Biden adalah dia memiliki rasa tidak aman yang mengatur banyak cara dia bergerak di dunia,” kata penulis Franklin Foer pada hari Minggu (3/9) dalam wawancara dengan NBC News. “Jadi, salah satu rasa tidak aman utamanya adalah dia tidak ingin dianggap bodoh karena dia pernah mengalami skandal plagiarisme pada tahun 1980an.”Oleh karena itu, kata Foer, Biden bersikeras melakukan persiapan matang sebelum wawancara dan konferensi pers agar bisa “menguasai” topik yang akan dibicarakannya. “Sesi persiapannya bisa berlangsung lama.”Biden menjadi bahan tertawaan ketika ia ketahuan menjiplak pidato politisi lain saat berkampanye untuk presiden pada tahun 1987. Media juga melaporkan bahwa ia berbohong tentang catatan akademisnya dan keterlibatannya dalam gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an.Dalam salah satu pertemuannya yang terkenal dengan para pemilih, Biden menghina kecerdasan seseorang yang mempertanyakan kredibilitasnya. Dia juga membual bahwa dia telah bersekolah di sekolah hukum dengan beasiswa akademis penuh, memperoleh tiga gelar, meraih nilai terbaik di kelasnya, dan dinobatkan sebagai siswa berprestasi dalam ilmu politik. Semua pernyataan itu salah. Sebagai presiden, ia terus membuat klaim palsu tentang latar belakangnya, termasuk aktivisme hak-hak sipil pada tahun 1960an.Buku Foer, 'The Last Politician', merinci dua tahun pertama Biden di Gedung Putih. Dia menulis bahwa ketajaman mental Biden yang berusia 80 tahun telah terhambat oleh usianya yang sudah lanjut, “menghilangkannya energi untuk menampilkan kehadiran publik yang kuat atau kemampuan untuk dengan mudah membayangkan sebuah nama.” Dia menambahkan bahwa citra presiden di depan publik “mencerminkan kemunduran fisik dan melemahnya kemampuan mental yang tidak dapat dilawan oleh rezim mana pun. Secara pribadi, dia kadang-kadang mengakui kepada teman-temannya bahwa dia merasa lelah.”Baik sebelum maupun sesudah terpilih sebagai presiden, Biden sering mengalami gangguan mental saat tampil di depan umum. Dia marah ketika staf Gedung Putih mencoba menarik kembali pernyataannya pada bulan Maret 2022 di sebuah acara di Warsawa yang menyatakan bahwa pemerintahannya bertujuan untuk mencapai perubahan rezim di Rusia, dan memaksa Presiden Vladimir Putin dari jabatannya.Biden “membenci para pembantunya karena menciptakan kesan bahwa mereka telah membereskan kekacauannya,” tulis Foer. “Daripada mengakui kegagalannya, dia malah mengomel kepada teman-temannya karena dia diperlakukan seperti anak balita. Apakah John Kennedy pernah diasuh seperti itu?”Penulis mengatakan Biden juga marah atas rendahnya peringkat dukungan publik terhadap dirinya, kata Foer, sebagian besar menyalahkan media karena gagal menunjukkan bahwa pemerintahannya lebih unggul dibandingkan pendahulunya, Donald Trump. “Itu juga merupakan kegagalan Gedung Putih dalam berkomunikasi secara efektif,” menurut buku tersebut. “Dia mengeluh karena tidak ada cukup banyak pengganti di televisi yang membelanya.”Foer mengatakan dia tidak akan terlalu terkejut jika presiden mengakhiri upayanya untuk terpilih kembali pada tahun 2024 pada akhir tahun ini. “Ini tidak akan terlalu mengejutkan,” katanya kepada pembawa acara NBC, Chuck Todd. “Ketika dia berbicara tentang hidupnya, dia menggunakan kata ‘takdir’ terus-menerus. Joe Biden adalah orang yang sangat religius, dan takdir adalah sebuah kata yang sarat dengan makna religius, dan dia selalu berbicara tentang, 'Dia tidak bisa mengatakan ke mana nasib akan pergi.' Jadi, ketika saya mendengarnya, bagi saya, itulah yang selalu terjadi. elips dalam kalimat ketika dia berbicara tentang masa depannya sendiri.”[IT/r]