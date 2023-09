Gubernur Karbala: Irak Menantikan Lebih dari 30 Juta Peziarah Arbain Tahun Ini

IslamTimes - Jumlah jamaah haji yang berbondong-bondong ke Irak untuk berpartisipasi dalam pawai Arbain tahun ini akan melebihi 30 juta, prediksi gubernur kota suci Karbala.

Nasif al-Khatabi mengatakan bahwa lebih dari 14 juta jamaah telah tiba di Karbala pada hari Sabtu (2/9).Ia juga memperkirakan jumlah jemaah Arbain akan meningkat 50 persen dari 21 juta orang pada tahun lalu menjadi lebih dari 30 juta orang pada tahun ini. “Proses Arbain tahun ini merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.”Arba'in menandai berakhirnya masa berkabung selama 40 hari atas kesyahidan Imam Hussein (as), Imam Syiah ketiga, dan 72 sahabatnya dalam Pertempuran Karbala di Irak selatan pada tahun 680 M.Ini menyatukan jutaan orang dari seluruh dunia yang melakukan perjalanan sejauh 80 kilometer antara kota suci Najaf dan Karbala di Irak.Para peziarah memberikan penghormatan dan memperbarui kesetiaan mereka kepada Imam Hussein (as), ikon sepanjang masa yang memerangi ketidakadilan, penindasan dan despotisme, dalam acara tahunan tersebut, yang merupakan salah satu jamaah keagamaan terbesar di dunia.Khatabi mengatakan, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengawasi langsung keberhasilan penyelenggaraan peringatan Arba'in.Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Vahidi mengatakan bahwa hampir 3,8 juta warga Iran sejauh ini telah melewati perbatasan dengan negara tetangganya, Irak, dan lebih dari 2,3 juta telah kembali ke negara tersebut.Berbicara di Provinsi Khuzestan barat daya, Vahidi menambahkan bahwa sejumlah besar jamaah penziarah Iran akan kembali ke rumah pada hari Sabtu (9/9).Ribuan tenda darurat dan stan khusus menyediakan layanan gratis bagi para peziarah termasuk makanan dan akomodasi di sepanjang perjalanan. Mereka disiapkan oleh sukarelawan yang menyediakan makanan, minuman, akomodasi, obat-obatan, dan lain-lain secara gratis kepada para peziarah.Dokter sukarelawan juga menawarkan layanan kesehatan gratis bagi mereka yang mungkin pernah mengalami serangan panas, atau kondisi kesehatan lain yang terkait dengan perjalanan jauh.Menurut laporan media Irak pekan lalu, hampir 13.000 stan telah didirikan untuk menawarkan layanan gratis kepada para jamaah tahun ini.Warga Iran juga telah mendirikan hampir 3.000 stan baik di Iran dekat perbatasan barat dan barat daya dengan Irak dan juga dalam perjalanan ke Karbala di Irak, menurut kantor berita Tasnim.Shohreh Shirani, seorang wanita Iran dari Provinsi Isfahan, telah menjalankan stan, yang disebut Moukeb dalam bahasa Arab, di Irak selama delapan tahun.Mahasiswa PhD matematika dan ibu dari dua anak ini mengatakan dalam sebuah wawancara dengan IRIB bahwa Moukeb mereka menampung sekitar 1.500 jamaah setiap hari.“Kami juga membuat roti setiap hari dan juga menyediakan roti segar untuk 12 Moukeb lainnya,” katanya.Selain layanan budaya dan medis yang ditawarkan kepada para peziarah, Moukeb juga memiliki layanan penitipan anak 24 jam untuk orang tua.Zahra Saidi, juga seorang PhD di bidang teknik industri, telah menjalankan salah satu Moukeb khusus perempuan terbesar di dekat tempat suci Imam Hussein (as) selama dua tahun.Moukeb memberikan layanan kepada 2.000 perempuan setiap hari, katanya dalam sebuah wawancara dengan harian Javan yang berbasis di Tehran.Pawai Arba'in merupakan demonstrasi solidaritas, persahabatan dan persatuan yang sangat kuat.Berpartisipasi dalam perjalanan ini tidak wajib bagi para peziarah, tetapi mereka mengambil bagian dalam perjalanan spiritual untuk mengungkapkan rasa hormat dan cinta mereka terhadap pengorbanan Imam Hussein (as) dan para sahabat setianya dalam pertempuran Karbala untuk melawan tiran dan penguasa tidak sah Yazid pada masa itu.Perjalanan ini menghidupkan gerakan Karbala, sebuah gerakan melawan terorisme, fasisme dan imperialisme.[IT/r]