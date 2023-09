Laporan: Sekutu Barat Akan Memperingatkan UEA atas Perdagangan dengan Rusia

IslamTimes - Para pejabat dari AS, Inggris, dan UE dilaporkan diperkirakan akan memperingatkan Uni Emirat Arab agar tidak mengekspor produk-produk penggunaan ganda ke Rusia ketika perang berkecamuk di Ukraina.

The Wall Street Journal melaporkan pada hari Senin (4/9) bahwa para pejabat Barat minggu ini akan mengunjungi UEA, di mana mereka akan menyampaikan kekhawatiran tentang perdagangan barang-barang seperti chip komputer dan perangkat elektronik dengan Rusia.Laporan tersebut mengatakan para pejabat Barat khawatir dengan meningkatnya transit barang dari Barat ke Rusia melalui UEA.Salah satu kekhawatiran utama, tambahnya, adalah ekspor kembali teknologi penggunaan ganda seperti semikonduktor dan sirkuit terpadu, yang dapat diterapkan baik untuk keperluan sipil maupun militer.Saat dimintai komentarnya, seorang pejabat UEA mengatakan negaranya “terus memantau ekspor produk-produk penggunaan ganda” di bawah kerangka hukum pengendalian ekspornya.AS melarang ekspor teknologi sensitif ke Rusia setelah operasi militernya di Ukraina pada Februari 2022.Namun para pejabat Amerika mengatakan UEA terus mengirim barang-barang yang dikontrol ekspor AS, termasuk “perangkat semikonduktor, beberapa di antaranya dapat digunakan di medan perang” ke Moskow.Free Russia Foundation yang berbasis di Washington mencantumkan UEA, bersama dengan Turki, Siprus, dan China, sebagai negara-negara yang “meluaskan ekspor secara dramatis” ke Rusia.Menteri Perdagangan UEA Thani bin Ahmed al-Zeyoudi pada bulan Desember lalu berjanji untuk mendorong hubungan komersial dengan Moskow “ke tingkat yang lebih tinggi lagi”.UEA mengekspor komponen penting untuk Kendaraan Udara Tak Berawak (UAV) Rusia senilai sekitar $144 juta dalam lima bulan pertama tahun 2023, kata Kyiv School of Economics yang berbasis di Ukraina.Pada bulan Februari, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia Denis Manturov mengatakan perdagangan bilateral dengan UEA telah meningkat 68 persen dari tahun ke tahun menjadi $9 miliar pada tahun 2022.[IT/r]