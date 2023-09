Pakistan: Senjata AS Jatuh ke Tangan Teroris 

IslamTimes - Perdana Menteri Pakistan memperingatkan bahwa sebagian besar persenjataan Amerika yang ditinggalkan selama penarikan Washington dari Afghanistan pada tahun 2021 yang kacau balau telah jatuh ke tangan para teroris, termasuk Taliban Pakistan.

Perdana Menteri Anwaar-ul-Haq Kakar menyesalkan peralatan yang tertinggal di Afghanistan telah memperkuat Taliban PakistanSenjata AS telah meningkatkan daya tembak Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), “muncul sebagai tantangan baru” bagi Islamabad, kata Perdana Menteri Anwaar-ul-Haq Kakar kepada wartawan pada hari Senin (4/9). Peralatan militer Amerika telah meningkatkan kemampuan teroris TTP, sehingga berkontribusi terhadap serangan yang semakin sengit terhadap pasukan keamanan Pakistan dalam beberapa bulan terakhir, katanya.TTP bersekutu dengan Taliban Afghanistan, yang merebut Kabul dan kembali berkuasa ketika pasukan AS dievakuasi dari negara yang dilanda perang itu pada Agustus 2021. Kakar tidak memberikan rincian tentang bagaimana senjata AS yang ditinggalkan itu sampai ke tangan teroris Pakistan.Peralatan militer AS senilai lebih dari $7 miliar tertinggal di Afghanistan, menurut penilaian Pentagon yang dirilis tahun lalu. Perlengkapan tersebut, yang telah diberikan kepada pemerintah dukungan AS di Kabul selama 20 tahun pendudukan Washington di negara tersebut, termasuk pesawat terbang, kendaraan militer, peralatan komunikasi, dan senjata api. Pasukan pemerintah menyerah atau kehilangan senjata yang dipasok AS saat mereka dikuasai dan dihalau oleh Taliban.Kritikus terhadap pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mematok nilai peralatan yang terbengkalai jauh lebih tinggi. Misalnya, mantan Presiden Donald Trump mengklaim bahwa pasukan AS telah meninggalkan persenjataan dan peralatan senilai $85 miliar kepada Taliban. Pasukan AS juga membuang beberapa peralatan mereka sendiri, seperti helikopter dan Humvee, namun Pentagon mengatakan sebagian besar peralatan tersebut telah dihancurkan atau “dinetralkan”.Kakar menyerukan “pendekatan terkoordinasi” untuk menangani sisa senjata. Peralatan AS, seperti senjata dengan sistem penglihatan laser, dilaporkan memungkinkan pejuang TTP menargetkan pasukan keamanan Pakistan dari jarak yang lebih jauh. Pasukan pemerintah tersebut ditugaskan untuk mempertahankan “rumah, anak-anak, masjid dan tempat ibadah kami,” kata perdana menteri.Kakar dilantik sebagai PM sementara Pakistan bulan lalu, menjembatani kesenjangan kepemimpinan hingga pemilihan parlemen berikutnya diadakan, mungkin awal tahun depan.[IT/r]