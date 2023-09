Media: Kim Jong-Un Akan Bertemu Putin di Rusia

IslamTimes - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berencana melakukan perjalanan ke Rusia dan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin bulan ini, New York Times dan Associated Press melaporkan pada hari Senin (4/9), mengutip pejabat AS dan “sekutu”.

Menurut NYT, Kim bermaksud melakukan perjalanan ke kota Vladivostok, di Pantai Pasifik Rusia, “mungkin dengan kereta lapis baja,” di mana kedua pemimpin akan menghadiri Forum Ekonomi Timur [EEF] tahunan, yang dijadwalkan pada 10-13 September, menambahkan bahwa Kim berencana mengunjungi pangkalan angkatan laut Rusia. Baik Moskow maupun Pyongyang belum memberikan komentar mengenai masalah ini.Kim, yang jarang meninggalkan negaranya dan kebanyakan bepergian dengan kereta api, terakhir kali bertemu dengan Putin di Vladivostok pada tahun 2019.Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu melakukan kunjungan mendadak ke Pyongyang pada bulan Juli, di mana dia dan Kim menghadiri parade militer, menandai peringatan 70 tahun berakhirnya Perang Korea tahun 1950-1953. Shoigu kemudian mengatakan bahwa Moskow terbuka untuk mengadakan latihan gabungan dengan Korea Utara. Shoigu juga menyampaikan “pesan pribadi” dari Putin kepada Kim, menurut Kremlin.NYT mengutip sumber yang mengklaim bahwa Kim berencana untuk membahas “kemungkinan memasok lebih banyak persenjataan kepada Rusia untuk perangnya di Ukraina dan kerja sama militer lainnya.” Laporan ini muncul setelah AS mengklaim tahun lalu bahwa Korea Utara secara diam-diam mengirimkan peluru ke Rusia. Tuduhan tersebut dibantah oleh Kremlin dan kemudian oleh Aleksandr Matsegora, duta besar Rusia di Pyongyang.Korea Utara secara konsisten memperingatkan bahwa pengiriman pesawat tempur F-16 buatan AS ke Ukraina dapat memicu “perang nuklir.” Pyongyang juga menuduh AS mendalangi konflik Ukraina dan kebuntuan antara NATO dan Rusia.[IT/r]