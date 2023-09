Blinken Mengunjungi Ukraina, Mengatakan Washington Siap Mendanai Perang sampai 'Orang Ukraina Terakhir'

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Kiev membutuhkan “pencegah yang kuat” dalam perangnya dengan Rusia, dan menekankan bahwa Amerika Serikat siap mendanai republik bekas Soviet itu hingga “orang Ukraina terakhir.”

Blinken pada hari Rabu (6/9) tiba di Kiev untuk kunjungan dua hari di tengah serangan balasan Ukraina terhadap pasukan Rusia, dan empat jam setelah serangan udara terbaru Rusia di ibu kota Ukraina yang dilaporkan tidak menimbulkan kerusakan atau korban jiwa.Diplomat tinggi AS, yang negaranya saat ini merupakan sekutu terkuat Ukraina, kemungkinan akan mengumumkan paket baru bantuan AS pada masa perang senilai lebih dari $1 miliar, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri kepada wartawan dalam perjalanan tersebut.Blinken dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan dengan timpalannya dari Ukraina Dmytro Kuleba dan juga akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, tambah pejabat itu.“Kami ingin memastikan bahwa Ukraina memiliki apa yang dibutuhkannya, tidak hanya untuk berhasil dalam serangan balasan, tetapi juga memiliki apa yang dibutuhkannya untuk jangka panjang, untuk memastikan bahwa mereka memiliki pencegahan yang kuat,” kata Blinken yang berdiri di samping Kuleba.“Kami juga bertekad untuk terus bekerja sama dengan mitra kami saat mereka membangun dan membangun kembali perekonomian yang kuat, demokrasi yang kuat,” tegas Blinken.Washington pada tanggal 29 Agustus mengumumkan bantuan militer baru senilai $250 juta ke Ukraina, menyebut komponen-komponen tersebut sebagai peralatan untuk membersihkan ranjau dan penghalang serta rudal, peluru artileri, rudal anti-lapis baja, dan lebih dari tiga juta butir amunisi senjata ringan.Kiev telah menerima lebih dari $43 miliar dari AS dalam bentuk sistem senjata seperti howitzer dan jutaan butir amunisi, termasuk munisi tandan yang dilarang secara luas, sejak Februari lalu ketika Rusia memulai “operasi militer khusus” di Ukraina.Sejumlah calon presiden dari Partai Republik mempertanyakan bantuan AS ke Ukraina, sehingga memicu kekhawatiran apakah Washington akan tetap mendukung Kiev pada tingkat yang sama setelah kampanye pemilu AS pada tahun 2024 semakin intensif.Menanggapi kunjungan Blinken ke Ukraina, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa, “Kami telah mendengar pernyataan berulang kali bahwa mereka (Amerika) bermaksud untuk terus membantu Kiev selama diperlukan.”“Dengan kata lain, mereka akan terus mendukung Ukraina dalam keadaan perang dan mengobarkan perang ini sampai ke Ukraina yang terakhir, tanpa mengeluarkan uang untuk itu. Begitulah cara kami memahaminya, kami mengetahuinya. Ini tidak akan mempengaruhi jalannya operasi militer khusus,” tambah Peskov.Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa pasokan senjata dan peralatan militer Barat yang terus menerus untuk militer Ukraina hanya akan memperpanjang perang.[IT/r]