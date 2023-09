Jokowi Ingatkan AS Gangguan di Asia Tenggara Bisa Ganggu Perekonomian

IslamTimes - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa segala gangguan yang terjadi di Asia Tenggara dapat mengacaukan ekonomi dan keamanan global.

“Presiden juga menyampaikan bahwa stabilitas kawasan merupakan kepentingan bersama,” ucap Retno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/9), setelah mendampingi Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-AS.Pernyataan Jokowi itu muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, AS dan China, untuk berebut pengaruh di Indo-Pasifik. Perebutan pengaruh itu dikhawatirkan mengancam kestabilan dan perdamaian di kawasan.Dalam pertemuan puncak itu, Presiden Indonesia sebagai koordinator ASEAN–AS juga menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN-AS tidak hanya menguntungkan ASEAN, tetapi juga menguntungkan Amerika Serikat.Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan bahwa semua mitra ASEAN harus mendukung sentralitas ASEAN dan menjauhkan persaingan yang tidak sehat, kata Retno.Presiden juga menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN–AS perlu diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan mengatasi perubahan iklim tanpa menghambat pembangunan negara-negara berkembang.Sementara itu, AS yang dipimpin oleh Wakil Presiden Kamala Harris menyatakan bahwa Washington memiliki komitmen yang kuat terhadap Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, dan mendukung sentralitas ASEAN.Harris menyebut bahwa AS mendukung pembangunan di Asia Tenggara melalui investasi pada infrastruktur dan ekonomi digital, serta meluncurkan inisiatif untuk mengatasi krisis iklim dan jaminan kesehatan di kawasan.[IT/r]