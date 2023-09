Harris Mengatakan Siap Mengambil Peran sebagai Presiden jika Biden Tidak Sehat

IslamTimes - Wakil Presiden AS Kamala Harris telah mengumumkan kesiapannya untuk memenuhi tugas konstitusionalnya untuk menjadi presiden jika Presiden Joe Biden tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, di tengah kekhawatiran atas kesehatan dan usianya.

Harris menyampaikan pernyataan tersebut saat wawancara dengan The Associated Press pada hari Rabu (6/9) di Jakarta, Indonesia, saat dia menghadiri pertemuan puncak regional.Dia menggambarkan gagasan kemungkinan mengambil peran presiden sebagai sesuatu yang “hipotetis” namun dia mengatakan dia siap dan menepis kekhawatiran bahwa Biden sudah terlalu tua untuk menjabat.“Joe Biden akan baik-baik saja, jadi hal itu tidak akan membuahkan hasil,” kata Harris. “Tetapi mari kita juga memahami bahwa setiap wakil presiden – setiap wakil presiden – memahami bahwa ketika mereka mengambil sumpah, mereka harus sangat jelas mengenai tanggung jawab yang mungkin mereka miliki untuk mengambil alih pekerjaan sebagai presiden.”Harris melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia menghabiskan banyak waktu bersama Biden di Ruang Oval, di mana dia melihat "bagaimana kemampuannya untuk memahami masalah dan mengatasi masalah kompleks dengan cara yang tidak dapat dilakukan orang lain untuk membuat keputusan yang cerdas dan penting atas nama Biden." rakyat Amerika telah ikut bermain."“Jadi saya akan mengatakan kepada Anda bahwa menurut saya rakyat Amerika pada akhirnya ingin tahu bahwa presiden mereka berhasil. Dan Joe Biden berhasil mewujudkannya,” tambahnya.Biden, 80, telah mengumumkan kampanye pemilihannya kembali pada tahun 2024 yang akan menyiapkan pertarungan ulang melawan pendahulunya dari Partai Republik Donald Trump, yang akan berusia 77 tahun tahun depan.Biden sudah menjadi presiden tertua dalam sejarah AS dan dia akan berusia 86 tahun pada akhir masa jabatan keduanya jika dia ingin memenangkan pemilu kembali pada tahun 2024.Usia Biden menjadikan upayanya untuk terpilih kembali sebagai pertaruhan bersejarah dan berisiko bagi Partai Demokrat, yang menghadapi peta pemilu yang sulit untuk mempertahankan Senat pada tahun 2024 dan saat ini merupakan minoritas di Dewan Perwakilan Rakyat.Jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan pada bulan Desember menunjukkan bahwa hampir 60 persen pemilih terdaftar di AS mengungkapkan kekhawatiran serius mengenai kesehatan mental Biden, mengutip seringnya Biden terlihat mengalami disorientasi total di depan umum.Harris menjabat sebagai jaksa wilayah San Francisco dari tahun 2004 hingga 2011 dan jaksa agung California dari tahun 2011 hingga 2017.Dia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2020 tetapi dengan cepat kehabisan tenaga setelah debat utama Partai Demokrat. Dia akhirnya mundur dari pemilu pada bulan Desember 2019 dan menerima lebih sedikit delegasi yang dijanjikan dibandingkan kandidat lainnya.Peringkat persetujuan Harris tetap rendah selama masa jabatannya sebagai wakil presiden, dan jajak pendapat NBC News menunjukkan bahwa dia memiliki peringkat terendah di antara wakil presiden mana pun dalam sejarah jajak pendapat tersebut.Hanya 32 persen pemilih terdaftar yang mempunyai pandangan positif terhadap Harris, dibandingkan dengan 49 persen yang berpandangan negatif, dan 39 persen yang berpandangan sangat negatif.[IT/r]