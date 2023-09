Lebih dari 90 Negara Akan Berpartisipasi dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan China

IslamTimes - China mengatakan bahwa 90 negara telah mengkonfirmasi kehadirannya pada konferensi Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang akan diadakan pada bulan Oktober di Beijing.

Menanggapi peringatan 10 tahun Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) pada bulan ini, Kementerian Luar Negeri China pada hari Kamis (7/9) mengumumkan bahwa Forum Sabuk dan Jalan untuk Kerjasama Internasional (BRF) yang ketiga akan menghadirkan 90 negara di Beijing pada bulan depan.“Sejauh ini, perwakilan dari lebih dari 90 negara telah mengonfirmasi keikutsertaannya. Diantaranya adalah para pemimpin, menteri, dan perwakilan resmi lainnya dari negara-negara mitra Belt and Road, serta orang-orang dari berbagai bidang, termasuk komunitas bisnis, lembaga think tank, dan masyarakat sipil yang secara aktif mendukung dan berpartisipasi dalam kerja sama Belt and Road,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning.“Para pimpinan dan perwakilan dari banyak organisasi internasional juga telah mengkonfirmasi kehadiran mereka. Diyakini akan lebih banyak mitra yang mengkonfirmasi partisipasi mereka dalam beberapa hari ke depan,” tambahnya.Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan mengunjungi Tiongkok pada bulan Oktober untuk menghadiri forum One Belt One Road, kata ajudan Putin, Yuri Ushakov baru-baru ini, seperti yang dilaporkan kantor berita Rusia TASS.“Kami telah menerima undangan dan rencana untuk pergi ke China,” kata Ushakov, menurut laporan dari Global Times.Beberapa pemimpin asing lainnya termasuk Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Presiden Argentina Alberto Fernandez juga dijadwalkan menghadiri BRF, menurut laporan media pemerintah China.Kementerian Luar Negeri China mengatakan negaranya telah menandatangani dokumen kerja sama Belt and Road dengan lebih dari 150 negara dan lebih dari 30 organisasi internasional, demikian Xinhua, yang diterbitkan kantor berita resmi China.“Selama dekade terakhir, kerja sama Belt and Road telah mencapai hasil yang bermanfaat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin baru-baru ini pada konferensi pers.Wang menambahkan bahwa inisiatif ini telah membentuk lebih dari 3.000 proyek kerja sama dan menghasilkan investasi hampir $1 triliun, media pemerintah Tiongkok melaporkan.Awal bulan ini, China telah membantah klaim media Barat bahwa beberapa negara Eropa menolak berpartisipasi dalam BRF tahun ini, dan bersikeras bahwa mereka tidak diundang.China mengatakan bahwa sebagian besar pemimpin yang diundang tahun ini berasal dari negara-negara berkembang.Inisiatif BRF China dipresentasikan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai kebangkitan Jalur Sutra kuno untuk perdagangan antara Timur dan Barat.Sebelum pandemi COVID, Belt & Road Forums diadakan pada tahun 2017 dan 2019 dan menarik para pemimpin dan pejabat dari berbagai negara.Lebih dari 150 negara telah mendaftar untuk ambil bagian dalam Belt and Road sejak Xi mengumumkannya pada tahun 2013, sebagian besar negara-negara tersebut berada di Afrika.[IT/r]