Korea Utara Meluncurkan Kapal Selam Serangan Nuklir Taktis 

IslamTimes - Korea Utara telah meluncurkan “kapal selam serangan nuklir taktis” operasional pertamanya, yang menugaskannya untuk berpatroli di perairan yang terletak antara Semenanjung Korea dan Jepang.

"Kapal Selam No. 841" akan menjalankan misi tempurnya sebagai "salah satu sarana ofensif bawah air inti angkatan laut" Korea Utara, kata pemimpin negara Kim Jong Un, saat menghadiri upacara peluncuran, kantor berita resmi Korea Central News Agency (KCNA) kata pada hari Jumat (8/9).“Upacara peluncuran kapal selam menandai dimulainya babak baru dalam memperkuat kekuatan angkatan laut DPRK,” kata KCNA, menggunakan inisial nama resmi Republik Rakyat Demokratik Korea Utara.Kim mengatakan mempersenjatai angkatan laut dengan senjata nuklir adalah tugas yang mendesak dan berjanji akan mentransfer lebih banyak kapal bawah air dan permukaan yang dilengkapi dengan senjata nuklir taktis ke angkatan laut.“Mencapai perkembangan pesat kekuatan angkatan laut kita…adalah prioritas yang tidak dapat ditunda mengingat…gerakan agresif dan tindakan militer musuh baru-baru ini,” kata pemimpin Korea Utara.Pada hari Minggu, Korea Utara mengatakan pihaknya telah melakukan “simulasi serangan nuklir taktis” dengan hulu ledak atom tiruan untuk memperingatkan musuh bahwa negaranya akan bersiap jika terjadi perang nuklir.KCNA menyebut operasi tersebut sebagai "latihan balasan" sebagai respons terhadap aktivitas militer gabungan AS dan Korea Selatan.Kim telah mengatakan sebelumnya bahwa AS meningkatkan kemungkinan terjadinya "perang nuklir" di Semenanjung Korea sebagai akibat dari tindakan konfrontatifnya yang sembrono.Tampaknya yang dia maksud adalah pengerahan beberapa persenjataan paling canggih yang dilakukan Washington, termasuk kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir, ke semenanjung tersebut, baik sebagai bagian dari perjanjian dengan sekutu regionalnya, Jepang dan Korea Selatan, atau dengan kedok melakukan latihan militer bersama.[IT/r]