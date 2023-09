Presiden dan Ibu Negara Tiba di New Delhi India

IslamTimes - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di New Delhi India untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (8/9) malam, Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1) yang membawa Presiden tiba di Air Force Station (AFS) Palam, New Delhi, Republik India, pada Jumat malam pukul 19.40 waktu setempat, usai menempuh penerbangan selama sekitar 6 jam.Udara di New Delhi dikabarkan hangat saat Presiden dan rombongan tiba. Di bawah tangga pesawat tampak menyambut Presiden dan Ibu Negara yakni Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi dan Atase Pertahanan KBRI New Delhi Laksma Didik Kurniawan beserta istri.Presiden dan Ibu Negara juga disambut tarian tradisional Bihu asal negara bagian Assam, India yang dibawakan oleh sejumlah penari dengan pakaian merah cerah.Dari bandara, Presiden dan Ibu Negara beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat bermalam selama berada di New Delhi, India.Setibanya di hotel, Presiden dan Ibu Negara disambut oleh sejumlah pegawai KBRI New Delhi dan diaspora Indonesia yang berada di sana.[IT/r]