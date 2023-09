Pemimpin Palestina Dituduh Antisemitisme atas Komentar Holocaust

IslamTimes - AS dan UE menuduh Presiden Palestina Mahmoud Abbas melontarkan pernyataan antisemit dan memutarbalikkan sejarah, atas komentarnya baru-baru ini mengenai Holocaust dan asal usul orang Yahudi Eropa.

Mahmoud Abbas berpendapat bahwa Adolf Hitler membenci orang-orang Yahudi karena keterlibatan mereka dalam riba, bukan agama mereka.Serangan balasan tersebut terjadi setelah pidato Abbas di depan anggota senior Partai Fatah di Tepi Barat yang diduduki Zionis Israel pada bulan Agustus, di mana dia bersikeras bahwa Adolf Hitler “membunuh” orang-orang Yahudi “karena peran sosial mereka, dan bukan agama mereka.”Diktator Nazi Jerman “membenci” mereka karena mereka “berurusan dengan riba dan uang,” kata presiden Palestina, menurut terjemahan dari lembaga think tank AS yang memiliki hubungan dengan Zionis Israel, Middle East Media Research Institute.“Ini bukan tentang Semitisme dan antisemitisme,” tambahnya, mengacu pada Holocaust, pembunuhan enam juta orang Yahudi oleh Nazi pada tahun 1940an.Abbas juga mengulangi klaim sebelumnya bahwa tidak seperti rekan-rekan mereka di Timur Tengah, “Yahudi Eropa bukanlah orang Semit. Mereka tidak ada hubungannya dengan Semitisme.” Pada tahun 2018, ia menyatakan bahwa nenek moyang orang Yahudi Eropa sebenarnya adalah orang Turki nomaden yang dikenal sebagai Khazar.Utusan Khusus AS untuk Memerangi Antisemitisme Deborah Lipstadt melalui X (sebelumnya Twitter) pada hari Rabu mengutuk “pernyataan penuh kebencian dan antisemitisme” yang diucapkan oleh pemimpin Palestina tersebut dan menuntut “permintaan maaf segera,” menulis bahwa ia telah “memfitnah orang-orang Yahudi, mendistorsi Holocaust, dan salah menggambarkan eksodus tragis orang-orang Yahudi dari negara-negara Arab.”Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengklaim bahwa selain “penuh kebencian dan antisemit”, pernyataan Abbas “merusak prospek masa depan yang aman dan damai bagi Israel dan Palestina.”Uni Eropa juga ikut mengecam hal tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pernyataan Abbas “meremehkan Holocaust dan dengan demikian memicu anti-Semitisme, dan merupakan penghinaan terhadap jutaan korban Holocaust dan keluarga mereka.”Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh menepis tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa “kampanye gila-gilaan” telah dilancarkan terhadap pemimpinnya di Barat. Pendirian Abbas mengenai masalah ini “jelas dan terdokumentasi, yaitu mengutuk Holocaust dan menolak antisemitisme,” tegasnya.[IT/r]