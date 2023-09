ADL Kembali Menghadapi Momok Anti-Semitisme karena Elon Musk Menolak Menjual Zionisme

IslamTimes - Kelompok lobi pro-Zionis Israel yang berpengaruh dan berbasis di AS, Liga Anti-Pencemaran Nama Baik (ADL), kembali menjadi pemberitaan dan juga karena alasan yang salah. Kali ini karena pertikaian kelompok tersebut dengan miliarder maestro media sosial Elon Musk.

Musk, pemilik platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), dan Liga Anti-Pencemaran Nama Baik (ADL) telah terlibat dalam duel verbal dalam beberapa minggu terakhir di media sosial, namun sekali lagi mengungkap wajah sebenarnya dari organisasi Zionis dan aktivitasnya yang teduh untuk mengobarkan api kebencian dan racun.Pada hari Senin, 4 September, Musk menerbitkan sebuah tweet yang berbunyi: "Sejujurnya, saya mendukung kebebasan berpendapat, tetapi menentang anti-Semitisme dalam bentuk apa pun," membuat jutaan pengikutnya bertanya-tanya tentang apa tweet tersebut.Untuk lebih jelasnya, saya mendukung kebebasan berpendapat, namun menentang anti-Semitisme dalam bentuk apa pun– Elon Musk (@elonmusk) 4 September 2023Ketika diminta untuk menjelaskan apa yang dia maksud, Musk menambahkan: "Sejak akuisisi, ADL telah mencoba untuk mematikan platform ini dengan secara salah menuduhnya dan saya sebagai anti-Semit."Pengusaha teknologi Amerika yang membeli jaringan media sosial populer itu tahun lalu sangat marah.“Pendapatan iklan kami di AS masih turun 60%, terutama karena tekanan terhadap pengiklan oleh ADL (itulah yang dikatakan pengiklan kepada kami), sehingga mereka hampir berhasil membunuh X/Twitter!”, tweetnya.Musk segera menambahkan bahwa dia dan perusahaannya tidak punya pilihan selain mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap kelompok lobi pro-Zionis Israel, yang judul “anti-pencemarannya” digambarkan Musk sebagai hal yang ironis.Sehari kemudian, dia menegaskan kembali bahwa dia sedang mengajukan tuntutan hukum dan bahwa ADL berpotensi terancam menghancurkan setengah dari nilai perusahaan, sekitar $22 miliar.“Jika ini terus berlanjut, kami tidak punya pilihan selain mengajukan tuntutan pencemaran nama baik, ironisnya, Liga 'Anti-Pencemaran Nama Baik',” tulis Musk, seraya menambahkan bahwa kelompok tersebut harus menghilangkan bagian 'anti' dari nama mereka.Untuk membersihkan nama platform kami tentang masalah anti-Semitisme, sepertinya kami tidak punya pilihan selain mengajukan gugatan pencemaran nama baik ke Liga Anti-Pencemaran Nama Baik…oh ironisnya!– Elon Musk (@elonmusk) 4 September 2023Musk mengakuisisi Twitter pada tahun 2022 seharga $44 miliar dan menjanjikan kebebasan berpendapat yang lebih besar dibandingkan ketika platform tersebut menerapkan kebijakan yang sama kejamnya dengan Facebook, Instagram, dan YouTube.Perusahaan tersebut mendapat tekanan dari kelompok lobi Zionis Israel untuk menerapkan kembali tindakan sensor yang ketat terhadap kritik terhadap rezim dan ideologi Zionisnya. Setelah perusahaan menolak menerima diktat tersebut, kelompok lobi meluncurkan kampanye fitnah anti-Twitter besar-besaran terhadap Musk."Konspirasi" sebagai kenyataanSampai saat ini, siapa pun yang mengeluh bahwa ADL dan kelompok lobi Zionis lainnya menodai reputasi mereka akan digambarkan sebagai ahli teori anti-semit, gila, dan konspirasi.Namun kali ini, mereka menghadapi CEO dari raksasa media sosial terkemuka, pemimpin dalam teknologi mutakhir perjalanan antarplanet, dan orang terkaya di dunia, yang memutuskan untuk melakukan serangan balik.Hanya beberapa hari sebelum kejadian, Twitter Musk menjadi subyek kontroversi karena pengumuman akuisisi perusahaan Israel untuk memverifikasi pengguna Twitter, dan hari ini dia membagikan film dokumenter yang mengungkap fitnah Zionis dengan kedok pencemaran nama baik.Dia juga memposting tweet dengan sekelompok media massa yang telah bergabung dengan kampanye kotor ADL, termasuk CNN, MSNBC, Times of Israel, New York Magazine, Los Angeles Times, Atlantic, Verge, Rolling Stone, dan Fortune.Ini semua memiliki dampak yang sangat besar karena Twitter memiliki lebih dari setengah miliar pengguna dan tweet Musk muncul secara rutin untuk semua orang.Rincian lebih lanjut terungkapPada tanggal 6 September, Musk lebih lanjut mengungkapkan tangkapan layar yang membuktikan bahwa Jonathan Greenblatt, CEO ADL, memulai kampanye boikot Twitter besar-besaran kurang dari seminggu setelah akuisisi ditutup.Jonathan di ADL memulai kampanye boikot Twitter besar-besaran kurang dari seminggu setelah akuisisi ditutup.Secara harfiah tidak ada yang berubah tentang situs ini.Pendapatan kami di AS masih turun 60% dari kampanye tersebut, namun perlahan membaik. pic.twitter.com/7vh5dtdDqi– Elon Musk (@elonmusk) 6 September 2023“Hari ini, kami bergabung dengan puluhan kelompok lain untuk meminta pengiklan menghentikan pengeluaran Twitter karena kami sangat prihatin dengan anti-Semitisme dan kebencian di platform tersebut,” kata ADL pada April 2022.Tweet ini menegaskan bahwa ADL bekerja secara terkoordinasi dengan puluhan kelompok Zionis untuk menimbulkan kerugian finansial pada orang terkaya di dunia, menurut pengamat.Musk menyatakan niatnya untuk merilis pada pertengahan September semua data yang mengungkap ADL dan organisasi lain yang mendorong penyensoran akun di Twitter.ADL dan media massa yang disebutkan di atas menggunakan argumen yang sama dalam serangan mereka terhadap Musk, mengklaim bahwa dia tidak melakukan apa pun untuk mencegah "epidemi ujaran kebencian" di platformnya.Berbicara kepada CNN pada hari Rabu, Greenblatt mengatakan kepada CNN bahwa kelompok lobi telah melihat peningkatan ancaman sejak Musk mengambil alih Twitter, dan menghubungkannya dengan anti-semitisme.“Apa yang dimulai secara online sering kali berakhir di lapangan,” kata Greenblatt, mengacu pada bagaimana tagar #BanTheADL melonjak dari X menjadi pengunjuk rasa yang sebenarnya dalam beberapa hari terakhir.Musk, muncul dengan gambar yang jitu, yang berbunyi: “Hentikan liga anti, hanya pencemaran nama baik, Ini lebih bersih.”[IT/r]