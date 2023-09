Pejabat Makam Al Abbas: Jemaah Arbain di Karbala Mencapai Rekor Tertinggi Tahun Ini

IslamTimes - Jemaat Arbain tahun ini di kota suci Karbala, Irak, mencapai rekor tertinggi ketika jutaan orang berdatangan ke kota tersebut setelah berjalan kaki dari kota suci Najaf, kata seorang pejabat makam Al Abbas bin Ali as.

Dalam sebuah wawancara dengan situs Press TV pada hari Sabtu (8/9), Razzak Noor Ridha, seorang pejabat hubungan masyarakat senior di Tempat Suci Al-Abbas di Karbala, mengatakan bahwa ziarah Arbain terus bertambah besar.Arbaeen menandai hari ke-40 setelah kesyahidan Imam Husain (AS) dan para sahabatnya di dataran gurun Karbala hampir empat belas abad yang lalu, yang diperingati setiap tahun di seluruh dunia dengan jamaah yang sangat besar dan semangat keagamaan yang luar biasa.Prosesi terbesar dilakukan antara kota suci Najaf dan Karbala di Irak dengan jutaan peziarah dari berbagai negara menempuh jarak 80 kilometer dengan berjalan kaki di bawah terik matahari.Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak jatuhnya rezim Baath pimpinan Saddam Hussein di Irak, ziarah Arbain semakin besar setiap tahunnya, menarik umat Muslim dan non-Muslim dari seluruh dunia.Ridha mengatakan masyarakat Irak selama berabad-abad berupaya untuk tetap menghidupkan warisan para syuhada Karbala melalui peringatan tahunan Muharram serta prosesi tradisional Arabin.“Tahun ini jumlahnya merupakan yang tertinggi, namun perlu dicatat bahwa jumlah ini hanya mewakili pengunjung yang datang dari luar Karbala,” ujarnya kepada situs Press TV.“Kalau masyarakat Karbala, sampai jam 12 siang (Sabtu) tidak dihitung, sehingga jumlahnya (total jemaah haji yang berkunjung ke Karbala tahun ini) melebihi 23,5 juta.”Menurut angka resmi yang dikeluarkan oleh otoritas kuil, lebih dari 22 juta peziarah mengunjungi Karbala untuk Arbain tahun ini, satu juta lebih banyak dibandingkan tahun 2022 dan enam juta lebih banyak dibandingkan tahun 2021.Ridha mengatakan perjalanan Arbain dari Najaf ke Karbala adalah pertemuan terbesar dalam sejarah di mana layanan ditawarkan secara gratis dan Karbala merupakan salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di dunia.“Pertemuan ini tidak terbatas pada sekte atau agama tertentu,” ujarnya dalam perbincangan dengan situs Press TV. “Ada juga jutaan umat Hindu yang berkumpul, namun hal ini khusus terjadi pada mereka, sedangkan Arbain menyatukan orang-orang dari berbagai agama, sekte, bahasa, dan kebangsaan.”Mengenai keramahtamahan warga Irak selama ziarah Arbain, pejabat senior tempat suci Al-Abbas mengatakan bahwa warga Irak, "berdasarkan sifat agama dan perilaku mereka, adalah orang yang murah hati."“Kemurahan hati mereka tidak terkait dengan sekte atau kebangsaan tertentu. Di setiap rumah tangga Irak, terutama di wilayah tengah dan selatan yang sebagian besar menerima jamaah, Anda akan menemukan brankas tempat mereka mengumpulkan uang mulai tanggal 21 Safar dan membukanya pada hari terakhir Muharram,” kata Ridha.“Jika jumlahnya mencukupi maka mereka menggunakannya untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi tamu Imam Husain AS, dan jika tidak mencukupi maka mereka menjual sebagian hartanya, hal ini wajar bagi mereka.”Dia menggambarkan jalan Arbain sebagai “demonstrasi terbesar melawan terorisme dan ekstremisme” sejalan dengan prinsip suci yang dicontohkan oleh Imam Hussain (as) melawan penguasa lalim Bani Umayyah.Mengenai apa yang dilakukan oleh Masjid Al-Abbas dalam menyebarkan risalah Ahlulbayt (as), beliau mengatakan bahwa kuil tersebut menjalankan sebuah situs web dalam delapan bahasa yang mempromosikan ide-ide rumah tangga suci Nabi (SAW).Tempat suci ini juga menerbitkan buku-buku, yang diterjemahkan ke dalam 11 bahasa global yang berbeda, dan mengerjakan naskah-naskah langka yang berkaitan dengan Nabi Muhammad (SAW) dan keturunannya serta topik-topik lainnya.Selain itu, mereka mensponsori dan menyelenggarakan konferensi internasional dan seminar kebudayaan di Irak dan negara-negara lain, dari Afrika hingga Asia Selatan, untuk menyebarkan pemikiran keluarga suci Nabi Muhammad SAW.[IT/r]