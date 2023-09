Bentrokan Kamp Ain Al-Hilweh; Proyek Baru Destabilisasi Lebanon?

Islam Times - Kerusuhan di Kamp Ain al-Hilweh di Lebanon selatan disinyalir sebagai upaya musuh untuk melakukan destabilisasi Lebanon, Alwaght dalam sebuah analisa melaporkan.

Kamp Ain al-Hilweh untuk pengungsi Palestina diLebanon selatan pada Kamis malam(7/9) sekali lagi menyaksikan bentrokan antara militan radikal dan pasukan Gerakan Fatah. Bentrokan segera terjadi setelah dua bom meledak di kamp tersebut, dan media melaporkan penggunaan senapan mesin dan roket, terutama di lingkungan Saida. Bentrokan berlanjut hingga Jumat pagi dan dilaporkan menyebabkan sekitar 20 orang terluka.Ketika bentrokan berkecamuk, puluhan keluarga harusmengungsi dari rumah mereka dan keluar dari kamp untukmencari tempat yang aman. Gerakan Fatah Palestina dalamsebuah pernyataan mengatakan bahwa dengan bantuan PasukanKeamanan Nasional Palestina mereka menggagalkan serangan teroris yang berafiliasi dengan pembunuh Jenderal Abu Ashraf al-Armoushi, mantan komandan Fatah di Ain al-Hilweh, karena mereka berencana menghalangi pertemuan Komite Aksi Bersama Palestina (PJAC).Menurut sumber-sumber Palestina, serangan yang dilakukanoleh Pasukan Keamanan Nasional dan gerakan Fatah terhadappara pejuang ekstremis kemungkinan merupakan responsterhadap kegagalan kelompok radikal dalam menyerahkantersangka pembunuhan al-Armoushi.Setelah beberapa jam baku tembak antara pasukan yangberlawanan, PJAC mengumumkan dalam sebuah pernyataanbahwa perdamaian relatif telah pulih di kamp tersebut karenagencatan senjata. Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berridilaporkan menghubungi para pemimpin politik Palestina danmeminta mereka berupaya menenangkan situasi dan mencegahbentrokan lebih lanjut.Pada pertengahan Juli, Ain al-Hilweh menyaksikan bentrokanantara kedua belah pihak yang berlangsung sekitar seminggu,menewaskan 11 orang dan melukai lebih dari 60 orang.Kamp Ain al-Hilweh dengan luas 3 kilometer persegi merupakankamp terbesar di Lebanon yang menampung pengungsiPalestina. Didirikan pada tahun 1948 dan menurut statistik resmi PBB, kota ini menampung sekitar 50.000 warga Palestina,namun menurut statistik tidak resmi, jumlah ini mencapai70.000. Karena kepadatan penduduk dan keberadaan jaringanterowongan yang rumit, kamp ini menjadi tempat berlindungyang aman bagi tumbuhnya faksi Salafi, hingga berada di luarkendali tentara Lebanon.Meskipun bentrokan Ain al-Hilweh tampaknya terjadi antar-Palestina, karena lokasi kamp di Lebanon selatan yang sensitifsebagai benteng Hizbullah, ada tujuan tersembunyi di balikbentrokan tersebut yang menargetkan keamanan dan stabilitasLebanon. Putaran baru bentrokan bersenjata terjadi ketika dalam beberapa pekan terakhir perundingan antara Hizbullah dan Gerakan Patriotik Bebas (FPM) mengenai jabatan presiden telah mencapai kemajuan besar dan ketua Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah dan ketua FPM Gibran Bassil terdengar optimismengenai pemilihan presiden pada akhir September. Berri jugamenyuarakan optimismenya atas selesainya kasus presiden bulan ini.Pada saat yang sama, di tingkat regional, upaya sedangdilakukan untuk menemukan solusi terhadap krisis politik diLebanon, dan Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir-Abdollahian, selama kunjungannya baru-baru ini ke Lebanon,meyakinkan para pejabat Beirut bahwa perjanjian antaraRepublik Islam Iran dan Arab Saudi telah disepakati, dua negarayang mempunyai pengaruh di Lebanon, adalah negara yangefektif dan hal ini akan memberikan pengaruh positif terhadapseluruh kawasan dan Lebanon.Selain berita menjanjikan mengenai politik, Lebanon jugamelihat potensi kemajuan ekonomi. Para pejabat Lebanonmengatakan bahwa setelah perjanjian dengan raksasa energiPerancis, Total dan Eni dari Italia, eksplorasi gas di Mediteraniatelah dimulai, dan jika produksi dimulai di negara yang kayaakan cadangan energi, maka sebagian besar permasalahanekonomi akan dapat diatasi.Oleh karena itu, pada saat pihak Lebanon berusahamenyelamatkan Lebanon dari kesulitan politik dan ekonomisetelah beberapa tahun, beberapa pihak asing berusahamencegah gerakan negara tersebut menuju perdamaian denganmengobarkan krisis baru di negara ini. Perdana Menterisementara Najib Mikati sebelumnya mengatakan bahwabentrokan di kamp Ain al-Hilweh adalah bagian dari upaya pihakasing untuk menyelesaikan masalah.Rezim Israel dan AS, yang sama-sama takut terhadap stabilitasLebanon, berusaha menunda proses pemilihan presiden danperdana menteri dengan memicu konflik antar kelompokPalestina di kamp tersebut dan membuat Lebanon selatan tidakaman. Mereka tahu bahwa dengan terpilihnya presiden baru dan kemudian pembentukan kabinet baru, rencana mereka untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di Lebanon akan hancur dan konvergensi nasional Lebanon dapat menghancurkan rencana asing.Meskipun Mikati sebagai reaksi terhadap peringatan bulan lalu oleh beberapa negara Arab kepada warganya tentang perjalanan ke Lebanon mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan kondisi keamanan negara tersebut, ledakan bentrokan singkat sudah cukup bagi AS untuk memancing di air keruh dan membuta negara-negara Arab menjauh dari kerja sama politik dan ekonomi dengan Beirut untuk memajukan rencana jahatnya.Untuk mencapai tujuannya, Washington bahkan memobilisasi pengaruh internasional, dan perpanjangan misi UNIFIL di Lebanon selama satu tahun lagi adalah bagian dari upaya untuk membantu Amerika dan Israel menyampaikan kepada dunia bahwa Lebanon masih tidak stabil dan membutuhkan pasukan penjaga perdamaian internasional. Untuk melaksanakan rencana mereka, mereka perlu membuat skenario baru dan pertempuran Ain al-Hilweh adalah pilihan terbaik.Karena sebagian besar bentrokan di kamp tersebut mencurigakan, para ahli tidak mengesampingkan peran aktif Israel dalam penghasutan ini. Lagi pula, di tengah meningkatnya kekuatan pencegahan Hizbullah dan melemahnya militer Israel yang didorong oleh konflik politik dalam negeri, ketegangan apa pun di Lebanon, terutama di perbatasan selatan, melibatkan tangan Tel Aviv.Karena ketegangan antara Hizbullah dan rezim Israel meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan kekhawatiran mengenai konflik baru di Lebanon selatan semakin meningkat, mengobarkan konflik di Ain al-Hilweh menyebabkan tentara Lebanon dan Hizbullah tidak fokus pada krisis keamanan ini. Konfrontasi Israel terhadap Hizbullah pada saat wilayah pendudukan sedang menghadapi gelombang krisis politik dapat menyebabkan kerusakan serius pada rezim ini, dan oleh karena itu Israel berupaya memicu krisis di Lebanon untuk mengalihkan perhatian Hizbullah dari perkembangan Israel.Para pejabat Israel telah berulang kali mengakui bahwa jika terjadi perang dengan Hizbullah, gerakan kuat Lebanon akan menembakkan 2.000 rudal ke rezim Israel setiap hari dan memperingatkan tentang konsekuensinya. Karena pemerintahan Netanyahu saat ini belum siap berperang dengan Hizbullah, mereka berupaya untuk menggoyahkan Lebanon selatan untuk menyelamatkan diri dari rawa baru.Selain itu, pemerintah Israel tidak senang dan sangat khawatir dengan eksplorasi gas di Lebanon sehingga berupaya menyebarkan perpecahan dan mengganggu operasi pengeboran.Tel Aviv berpendapat bahwa semua sumber daya minyak dan gas yang dibagi dengan Lebanon sebenarnya adalah milik Israel dan menolak sumber daya yang dibagikan dengan Lebanon. Masyarakat Israel tahu bahwa jika diproduksi dan dijual, sumber daya energi ini tidak hanya akan menyelamatkan Lebanon dari krisis ekonomi yang telah berlangsung selama empat tahun, namun juga memberikan dana tunai untuk persenjataan Hizbullah dan menjadikan gerakan ini lebih kuat dari sebelumnya, sesuatu yang berubah menjadi mimpi buruk bagi Israel.Bentrokan di Ain al-Hilweh kembali terjadi ketika utusan energi AS untuk Lebanon Amos Hochstein melakukan perjalanan ke Lebanon awal bulan ini untuk membahas demarkasi perbatasan maritim, kunjungan yang menurut beberapa ahli bertujuan untuk mengurangi eksplorasi gas Lebanon di ladang gas Karish.[IT/AR]