AS Menjatuhkan Sanksi Baru terhadap 29 Warga Iran dan Press TV pada Peringatan Kerusuhan

IslamTimes - Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi baru terhadap lebih dari dua lusin individu dan entitas Iran, termasuk jaringan berita Press TV berbahasa Inggris, atas tuduhan tidak berdasar mengenai “pelanggaran hak asasi manusia” pada malam peringatan kerusuhan yang didukung Barat di negara tersebut.

Departemen Keuangan AS mengumumkan dalam siaran pers di situs webnya pada hari Jumat (15/9) bahwa larangan tersebut menargetkan 29 individu dan entitas sehubungan dengan apa yang diklaimnya sebagai “penindasan dengan kekerasan terhadap protes nasional” setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita Iran keturunan Kurdi yang kehilangan nyawanya dalam tahanan polisi di ibu kota Tehran September tahun lalu.Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap 18 anggota penting pasukan keamanan Iran, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dan polisi serta kepala Organisasi Penjara Iran. Larangan tersebut juga diberlakukan terhadap tiga individu dan satu perusahaan yang terkait dengan Kementerian Telekomunikasi Iran.Saluran berita Press TV yang berbasis di Tehran dan dua media Fars News dan Tasnim serta tiga pejabat senior mereka juga menjadi sasaran sanksi.Sanksi terbaru ini merupakan sanksi ke-13 yang dijatuhkan Departemen Keuangan AS sehubungan dengan kerusuhan yang didukung asing yang dimulai pada September lalu.Sanksi tersebut membekukan aset-aset individu dan perusahaan yang menjadi sasaran serangan di AS dan melarang warga Amerika berurusan dengan mereka.Sanksi baru AS ini terjadi dua hari setelah pemerintah Australia memberlakukan larangan terhadap sejumlah individu dan entitas Iran, termasuk Press TV, dalam serangan lain yang dipelopori oleh Barat terhadap kebebasan berpendapat di Iran.Tindakan pembatasan tersebut, termasuk sanksi keuangan dan larangan perjalanan, menargetkan empat individu dan tiga entitas atas apa yang diklaim Canberra sebagai “pelanggaran hak asasi manusia” di Iran.Inggris menambahkan lima penunjukan ke daftar sanksi IranPemerintah Inggris juga pada hari Jumat (15/9) menambahkan lima sanksi ke dalam daftar sanksi terhadap Iran, menargetkan empat individu dan satu entitas komersial atas apa yang diklaimnya sebagai pelanggaran “hak asasi manusia”.Di antara orang-orang yang menjadi sasaran adalah juru bicara kepolisian Iran Jenderal Said Montazer-al-Mahdi dan Walikota Tehran Alireza Zakani.UE memberikan sanksi kepada 10 individu dan entitas IranPada hari yang sama, Uni Eropa pada hari Jumat menambahkan empat pejabat Iran dan enam entitas ke dalam daftar sanksi mereka untuk menandai peringatan kerusuhan tersebut.Blok yang beranggotakan 27 negara tersebut telah memberlakukan larangan visa dan pembekuan aset terhadap sekitar 170 individu, perusahaan, dan lembaga Iran atas tuduhan “pelanggaran hak asasi manusia.”Empat pejabat yang menjadi sasaran termasuk seorang komandan IRGC, dua kepala polisi daerah dan seorang bos penjara.Kantor berita Tasnim, empat penjara, dan Dewan Tertinggi Dunia Maya Iran juga dimasukkan dalam daftar hitam.Kerusuhan pecah di Iran pada pertengahan September setelah Amini yang berusia 22 tahun pingsan di kantor polisi di Teheran dan dinyatakan meninggal tiga hari kemudian di rumah sakit. Laporan resmi Organisasi Kedokteran Legal Iran menyimpulkan bahwa kematian Amini disebabkan oleh penyakit, bukan karena pukulan di kepala atau organ vital tubuh lainnya.Meskipun ada klarifikasi mengenai keadaan sekitar kematiannya, protes meletus di negara tersebut, yang kemudian berubah menjadi kekerasan dan menyebabkan serangan terhadap petugas keamanan dan tindakan vandalisme terhadap properti umum serta kendaraan polisi dan ambulans.Komunitas intelijen Iran mengatakan beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, telah menggunakan alat mata-mata dan propaganda mereka untuk memprovokasi kerusuhan yang disertai kekerasan di negara tersebut. London, khususnya, adalah rumah bagi beberapa jaringan TV anti-Iran, termasuk Iran International, Manoto, dan BBC Persia, yang terus-menerus menyiarkan misinformasi yang mendorong pemuda Iran untuk bergabung dengan para perusuh selama gelombang kerusuhan. [IT/r]