Komandan Militer AS Josh Kozlov mengatakan hal tersebut selama Konferensi Udara, Luar Angkasa, dan Siber di Maryland oleh outlet media AS yang berfokus pada militer, menurut Sputnik.Pemimpin Sayap Perang Spektrum ke-350 Angkatan Darat AS, yang didirikan dua tahun lalu untuk mengejar ketertinggalan militer AS dengan para pesaingnya dalam peperangan elektronik, mengatakan bahwa kedua pihak yang berkonflik di Ukraina telah menunjukkan kemampuan yang mengesankan di lapangan.“Ketangkasan yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak, dalam cara mereka melaksanakan operasi dalam spektrum tersebut, sungguh luar biasa,” kata Kozlov. “Kedua belah pihak melakukan permainan kucing-kucingan dengan sangat baik.”“Di masa depan, bagi kami, jika kami benar-benar menghadapi rekan kami, menjadi gesit dan cepat adalah kunci keberhasilan dalam spektrum tersebut,” tambahnya.Taktik EW Rusia telah mencegah drone menyerang di wilayah Rusia, mempengaruhi sistem penargetan Barat, dan mengganggu komunikasi antara pasukan Ukraina.Kepemimpinan Ukraina telah berusaha untuk menarik negara-negara Barat untuk memasok lebih banyak senjata dengan menunjukkan bahwa hal itu dapat bertindak sebagai tempat uji coba senjata.Pada bulan Juni, Menteri Pertahanan Ukraina saat itu Oleksiy Reznikov mengatakan bahwa “bagi industri militer dunia, Anda tidak dapat menemukan tempat pengujian yang lebih baik,” selain medan perang di Ukraina. Siapa tikus percobaan dalam percobaan ini tidak diungkapkan.Jika Ukraina dipandang sebagai sebuah eksperimen, nampaknya senjata-senjata Barat gagal dalam pengujian tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pada hari Selasa bahwa 71.000 tentara Ukraina telah tewas atau terluka sejak dimulainya serangan balasan Ukraina yang gagal, bersama dengan 18.000 kendaraan lapis baja dan 543 tank, termasuk tank Leopard-2 buatan Jerman dan tank Challenger-2 buatan Inggris.[IT/r]