Tiga Dasawarsa setelah Perjanjian Oslo: Menghadapi Realitas Apartheid

Islam Times - Setelah 30 tahun berdirinya Oslo, satu-satunya alternatif yang tersisa selain apartheid adalah satu negara demokratis dengan hak-hak nasional dan sipil yang setara, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina, Mondoweiss melaporkan.

Perjanjian Oslo ditandatangani 30 tahun lalu antara Israel dan pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Tujuannya adalah untuk mencapai apa yang disebut sebagai kompromi bersejarah antara gerakan nasional Yahudi Zionis dan Palestina. Tujuan komunitas internasional adalah pembentukan “solusi dua negara” yang akan menjamin perdamaian dan keamanan bagi Palestina dan Israel.Setelah bertahun-tahun mengalami pengungsian dan perjuangan, warga Palestina berharap bahwa Perjanjian Oslo akan mengakhiri pendudukan militer Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, yang telah diduduki sejak tahun 1967, dan terciptanya kedaulatan negara Palestina yang merdeka.Orang-orang Palestina yang memimpin perundingan Oslo berpikir bahwa mereka mengesankan dunia dengan keinginan mereka untuk berkompromi dengan membuat konsesi besar-besaran dengan menerima pendirian negara Palestina yang hanya mencakup 22% wilayah bersejarah Palestina. Jumlah ini adalah setengah dari apa yang diberikan PBB kepada Palestina dalam Rencana Pemisahan Majelis Umum PBB tahun 1947.Setelah 30 tahun, menjadi jelas bahwa “impian” untuk mendirikan negara Palestina melalui perjanjian Oslo hanyalah mimpi buruk dengan terus berlanjutnya pendudukan militer Israel. Telah menjadi jelas bahwa Perjanjian Oslo tidak lebih dari sekedar mengkonsolidasikan pendudukan Israel, karena Perjanjian tersebut tidak mencakup penghentian kegiatan pemukiman Israel di wilayah pendudukan.Pemerintah AS dan komunitas internasional terus mengeluarkan pernyataan tentang bagaimana permukiman merupakan hambatan bagi perdamaian namun gagal memberikan tekanan pada Israel untuk menghentikan pertumbuhan kolonialisme pemukim Israel, yang menyebabkan hilangnya kemungkinan “solusi dua negara” dan bersamaan dengan itu, potensi perdamaian yang sesungguhnya.Jumlah pemukim Israel, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, meningkat dari 121.000 menjadi lebih dari 700.000. Selain itu, pemukim Israel telah menjadi kekuatan politik yang menentukan di Knesset Israel, dengan tidak kurang dari 14 dari 120 anggota. Mereka juga menjadi kekuatan yang menentukan dalam pemerintahan Netanyahu saat ini. Diantaranya adalah Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional. Yang lainnya adalah Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan dan gubernur sipil de facto Tepi Barat. Agenda utama keduanya adalah mengisi Tepi Barat dengan pemukiman dan pemukim, sehingga warga Palestina, seperti kata Smotrich, akan kehilangan harapan untuk mempunyai negara sendiri.Dengan menghalangi segala bentuk negosiasi dengan Palestina dan mendorong perluasan pemukiman secara cepat, pemerintahan Israel di bawah Netanyahu secara bertahap mematikan kemungkinan solusi dua negara. Tanggapan mereka terhadap kehadiran demografis orang-orang Palestina, yang setara atau sedikit melebihi jumlah populasi Yahudi Israel di tanah bersejarah Palestina, adalah penciptaan sebuah negara apartheid dan kenyataan, di mana orang-orang Palestina tidak diberikan hak yang sama dengan orang-orang Yahudi Israel.Menurut mantan kepala Mossad Tamir Pardo, “Israel menerapkan sistem apartheid terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.” Dia menambahkan dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Associated Press, “Di wilayah di mana dua orang diadili berdasarkan dua sistem hukum yang merupakan Negara Apartheid.”Saya telah memperingatkan tentang penciptaan Apartheid yang dilakukan Israel di Palestina sejak tahun 1998. Pada tahun 2006, mantan Presiden Amerika Jimmy Carter menulis bukunya “Palestine: Peace not Apartheid” yang mana ia diserang dengan kejam oleh lobi pro-Israel. Organisasi hak asasi manusia yang sangat dihormati seperti Human Rights Watch, B’tselem, dan Amnesty International menyimpulkan dalam berbagai laporan bahwa Israel telah menerapkan sistem apartheid pada warga Palestina.Menurut laporan Amnesty International, yang diterbitkan pada tahun 2019, “Israel menerapkan sistem penindasan dan dominasi terhadap warga Palestina di seluruh wilayah yang berada di bawah kendalinya untuk menguntungkan warga Yahudi Israel. Ini setara dengan Apartheid dalam hukum internasional."Pemerintah Israel mungkin berhasil menghentikan solusi dua negara, namun hal ini justru menciptakan realitas apartheid bagi kedua bangsa. Tanggung jawab ini bukan hanya berada di pundak pemerintah ekstrem sayap kanan Israel, namun juga mereka yang menyusun perjanjian Oslo dan tidak melakukan konfrontasi dan menghentikan permukiman ilegal Israel. Tanggung jawab atas situasi apartheid saat ini juga berada di tangan Amerika Serikat dan banyak negara di Eropa, yang tidak memiliki keberanian untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel untuk mencegah perluasan pemukiman, yang membahayakan masa depan rakyat Palestina dan Israel.Menerima kehidupan yang tunduk pada apartheid bukanlah sebuah pilihan bagi warga Palestina. Satu-satunya alternatif yang tersisa selain hidup di negara apartheid (kenyataannya adalah bahwa orang-orang Palestina dan Israel sudah hidup dalam satu negara – yang dikendalikan oleh Israel) adalah satu negara demokratis dengan hak-hak nasional dan sipil yang setara, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.Apa yang terdengar mustahil terkadang lebih mudah daripada yang sulit, seperti yang sering dikatakan oleh musisi terkenal Daniel Barenboim. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk menolak impian rakyat Palestina akan kebebasan dan kesetaraan, terutama ketika hal tersebut merupakan satu-satunya alternatif terhadap kehidupan yang tertindas di bawah pendudukan dan apartheid.[IT/AR]