Mahasiswa Palestina Mengajukan Pengaduan Federal Terhadap Diskriminasi di Universitas Illinois

IslamTimes - Pada akhir Januari, Salaam Khater dan beberapa mahasiswa Palestina lainnya di Universitas Illinois Chicago [UIC] mendaftar untuk acara virtual yang diselenggarakan oleh Study Abroad Office [SAO] tentang program musim panas baru yang akan diadakan di Zionis ‘Israel’.

Situs web tersebut mempromosikan acara tersebut sebagai acara yang terbuka untuk komunitas mahasiswa yang lebih luas, dan menggambarkannya sebagai sebuah kesempatan “untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana Anda dapat membenamkan diri dalam budaya, musik, tarian, dan makanan baru sambil memperkaya pengalaman akademis UIC Anda”.Ketika acara online dimulai pada tanggal 23 Januari, Khater dan lima mahasiswa Palestina lainnya yang ingin menyaksikan acara tersebut, mengajukan pertanyaan dan menyampaikan kekhawatiran tentang perjalanan studi ke luar negeri ke Zionis ‘Israel’, mendapati bahwa mereka tidak diterima dalam acara virtual tersebut.Orang lain yang sudah mengikuti sesi tersebut, menyampaikan pesan kepada penyelenggara bahwa ada enam orang yang menunggu untuk bergabung dalam acara tersebut.Mereka diyakinkan bahwa penundaan itu disebabkan oleh "masalah teknis" dan tautan Zoom baru telah dikeluarkan. Namun mereka tetap berada di ruang tunggu. Curiga mereka tidak diizinkan masuk ke acara tersebut karena nama Arab mereka, Salaam Khater mengubah namanya menjadi "Rebecca".Jenin Alharithi, pelajar Palestina lainnya, yang juga menunggu, mengambil avatar "Haley".“Kami dengan cepat diterima dalam panggilan Zoom,” kata Khater kepada Middle East Eye.Ketika tiba waktunya untuk sesi tanya jawab, dan para siswa bertanya tentang bagaimana rasanya bagi orang-orang Palestina untuk melakukan perjalanan seperti itu, para siswa mengatakan bahwa pertanyaan mereka diabaikan dan pertanyaan mereka dibungkam.Insiden yang terjadi pada bulan Januari lalu ini menjadi subyek pengaduan hak-hak sipil baru ke Kantor Hak Sipil (OCR) Departemen Pendidikan AS, yang dipimpin oleh Palestine Legal, sebuah kelompok yang berbasis di New York yang melindungi hak-hak konstitusional dan sipil orang Amerika yang bersuara untuk kebebasan Palestina.Dalam pengajuannya, Hukum Palestina menuduh bahwa UIC memilih dan mengecualikan enam mahasiswa Palestina dari menghadiri acara virtual yang disponsori universitas yang merupakan tindakan yang sengaja menargetkan mahasiswa Palestina di universitas tersebut. Tiga siswa akhirnya diterima dengan nama yang berbeda, sementara tiga siswa lainnya yang tetap menyimpan nama mereka tetap dikecualikan, kata pengaduan tersebut.Seorang mahasiswa Yahudi, yang tergabung dalam Students for Justice in Palestine [SJP], juga disensor selama insiden tersebut, dan hukum Palestina juga dikenakan pada mahasiswa tersebut.Pengaduan tersebut meminta Departemen Pendidikan untuk menyelidiki pelanggaran UIC terhadap Judul VI Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, 42 Kode AS § 2000d, yang melindungi siswa dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal kebangsaan.Zoha Khalili, seorang pengacara di Palestine Legal, mengatakan kepada MEE bahwa mereka melakukan tindakan ini setelah upaya mahasiswa untuk mendokumentasikan dan melaporkannya melalui saluran yang tepat di universitas tidak menghasilkan tindakan apa pun dari pihak administrasi.“Ini adalah masalah yang berulang di UIC,” kata Khalili dari Palestine Legal.Tiga mahasiswa Palestina di UIC mengatakan kepada MEE bahwa insiden bulan Januari lalu adalah bagian dari bias yang lebih besar dan melekat terhadap mahasiswa Palestina di universitas tersebut.Pada tahun 2021, misalnya, para mahasiswa SJP dinonaktifkan fungsi obrolannya dan dikeluarkan dari sesi Zoom universitas karena memposting pertanyaan tentang peluncuran vaksin Covid-19 oleh ‘Israel’ kepada warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan ‘Israel’.Ketika para pelajar menyampaikan pengaduan, kantor diskriminasi memutuskan bahwa penyensoran diperlukan karena para pelajar terlibat dalam "teks berteriak" dalam obrolan.Menurut Palestine Legal, insiden inilah yang "membuka pintu bagi sensor yang lebih mengerikan yang terjadi pada Januari 2023".Mahasiswa lain, Soha Khatib, yang juga tidak dilibatkan dalam sidang bulan Januari, mengatakan ada penolakan yang melekat dari pihak universitas untuk menyampaikan keprihatinan mereka meskipun warga Palestina adalah bagian dari komunitas mahasiswa yang lebih besar.Dia mengatakan kepada MEE bahwa mereka merasa dihukum karena mengajukan pertanyaan tentang keputusan universitas tersebut untuk memberikan platform kepada pejabat pemerintah Zionis ‘Israel’ atau untuk melakukan perjalanan studi ke luar negeri ke ‘Israel.’“Kalau tahun 1993, mereka tidak akan mendatangkan juru bicara apartheid Afrika Selatan. Atau mereka tidak akan mendatangkan perwakilan Rusia. Tapi ketika kami menyuarakan keprihatinan kami tentang apa yang terjadi di Palestina, kami mendapat sanksi,” kata Khatib.“Ini hanyalah rutinitas yang terus-menerus memperlakukan mahasiswa Palestina secara berbeda; memperlakukan seluruh masalah Palestina sebagai sesuatu yang tidak penting, meskipun mahasiswa Palestina merupakan populasi besar di universitas kami,” tambah Khatib.Seorang juru bicara UIC mengatakan kepada MEE bahwa universitas tersebut "belum menerima pemberitahuan resmi tentang pengaduan yang diajukan ke Departemen Pendidikan Kantor Hak Sipil [OCR], atau rincian spesifik apa pun mengenai sifat atau isinya."“Untuk menjaga proses yang adil dan tidak memihak, universitas menahan diri untuk tidak mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung, termasuk yang diprakarsai oleh OCR. Kami menanggapi semua tuduhan pelanggaran hak-hak sipil dengan serius dan akan sepenuhnya bekerja sama dengan setiap pertanyaan yang mungkin timbul dari pengaduan," tambah juru bicara itu.Selama beberapa dekade, mahasiswa dan akademisi yang memilih untuk berbicara tentang Palestina di kampus-kampus telah menjadi sasaran kelompok Zionis dan sayap kanan di AS.Mahasiswa, aktivis, dan cendekiawan yang mengkritik ‘Israel’ atau mengekspresikan pandangan pro-Palestina secara rutin dimasukkan ke dalam daftar hitam situs seperti Canary Mission dan Campus Watch, dan dituduh antisemitisme atau mendukung terorisme. Beberapa mahasiswa sebelumnya mengatakan kepada MEE bahwa kemungkinan untuk disebutkan di situs-situs tersebut sering kali menghambat aktivisme mereka, karena hal ini berdampak pada peluang kerja potensial atau peningkatan mobilitas di universitas.Pada tahun 2023 saja, terdapat serangkaian upaya untuk menyensor akademisi dan individu lain yang kritis terhadap Zionis ‘Israel’ di kampus-kampus AS.Pada bulan Januari, mantan direktur eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth ditolak untuk mendapatkan beasiswa di Universitas Harvard dalam apa yang secara luas dipandang sebagai pembalasan atas pekerjaan dan pandangannya tentang ‘Israel’.Setelah gelombang kemarahan, Roth akhirnya ditawari persekutuan.Pada bulan Agustus, kelompok Zionis di Universitas Princeton di New Jersey mencoba mengintimidasi seorang profesor di departemen studi Timur Dekat agar mengeluarkan buku berjudul Hak untuk Mencacat: Kelemahan, Kapasitas, Disabilitas dari silabusnya.Masalah ini meningkat ketika menteri urusan diaspora ‘Israel’ mengirim surat kepada presiden Princeton, Christopher Eisgruber, mendesaknya agar buku tersebut dihapus. Ia juga menyerukan peninjauan kembali seluruh bahan ajar di universitas tersebut.Buku yang ditulis oleh Jasbir Puar dan diterbitkan oleh Duke University Press ini berpendapat bahwa Zionis ‘Israel’ sengaja melukai warga Palestina sebagai metode untuk mengendalikan warga Palestina. Beberapa ratus mahasiswa dan alumni Princeton kemudian menandatangani petisi untuk mendukung profesor tersebut agar tetap memasukkan buku tersebut ke dalam silabusnya.Khater, dari Palestine Legal, mengatakan kepada MEE bahwa organisasinya berharap dengan membawa insiden tersebut ke tingkat federal, hal ini akan menghasilkan akuntabilitas.“Kami berharap dengan membawanya ke tingkat federal, hal ini akan memaksa universitas untuk menerapkan kebijakan anti-diskriminasi mereka sendiri guna menciptakan suasana di mana warga Palestina, dan semua mahasiswa, merasa lebih mampu, tidak hanya memiliki akses yang sama terhadap program-program universitas, tetapi juga pengalaman diskriminasi mereka didengar dan diselidiki."Selama sembilan tahun terakhir, Hukum Palestina telah menanggapi lebih dari 2.200 insiden penindasan terhadap advokasi hak-hak warga Palestina, banyak di antaranya melibatkan upaya pelecehan dan sensor oleh administrasi universitas serta organisasi sayap kanan yang berupaya mengintimidasi suara dan pengalaman warga Palestina.[IT/r]