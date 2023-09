Menteri Pertahanan: Iran Dapat Membalas Pencurian Minyaknya oleh AS Dalam 'Skala Lebih Besar' 

IslamTimes - Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Mohammad Reza Ashtiani mengecam penyitaan satu juta barel minyak mentah Iran oleh pemerintah AS, dan memperingatkan bahwa Republik Islam sepenuhnya mampu membalas “dalam skala yang lebih besar” pada waktunya.

Departemen Kehakiman AS mengkonfirmasi pada tanggal 8 September bahwa mereka telah menyita kapal tanker berbendera Kepulauan Marshall yang membawa minyak Iran, bernama Suez Rajan, dan muatannya sebesar 980.000 barel minyak mentah di lepas pantai Texas.Departemen tersebut mengklaim bahwa Suez Rajan pada bulan April mengangkut minyak Iran ke China yang melanggar sanksi Washington terhadap Tehran. Dikatakan juga bahwa pemerintah AS telah memperoleh surat perintah penyitaan pada awal tahun ini.“Ini adalah tindakan pencurian yang dilakukan Amerika Serikat, yang sama sekali tidak dapat diterima di seluruh dunia,” kata Jenderal Ashtiani.Berbicara kepada ISNA, Ashtiani memperingatkan bahwa jika Washington terus mencuri kargo minyak Iran, “kami pasti akan membalas, dan kami dapat bereaksi dalam skala yang lebih besar.”“Tetapi untuk saat ini, kami membatasi tindakan kami pada diskusi yang kami lakukan,” katanya, seraya menekankan bahwa Iran mengharapkan Amerika menghentikan tindakan tersebut.“Kami berlokasi di kawasan yang strategis dan sangat penting. Jalur transmisi energi melewati wilayah ini, dan kami memiliki kendali atas jalur ini. Oleh karena itu, ada kemungkinan bagi kami untuk mengambil tindakan balasan terhadap AS dalam skala yang lebih besar.”Selama berbulan-bulan, perusahaan minyak Amerika menahan godaan untuk menyentuh kapal tanker berbobot 800.000 barel tersebut karena takut akan pembalasan Iran di perairan Teluk. Namun, Angkatan Laut AS kemudian menurunkan kapal tanker berisi minyak curian Iran senilai sekitar $56 juta dari pelabuhan Texas, mengabaikan peringatan dari Republik Islam.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani menggambarkan tindakan AS pada saat itu sebagai tindakan yang kontradiktif dan mengatakan Tehran telah memanggil duta besar Swiss untuk kementerian terkait hal ini.Dengan berkedok “operasi penegakan sanksi,” Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir telah menyita kapal-kapal asing yang membawa minyak Iran ke seluruh dunia.Pada bulan Februari 2021, Amerika menyita sebuah kapal tanker yang membawa minyak Iran di lepas pantai kota Fujairah di Emirat dan menjual lebih dari satu juta barel minyak yang disita dari kapal tersebut seharga $110 juta, atau $55 per barel.Juga, pada bulan Mei tahun lalu, pihak berwenang Yunani menyita sebuah kapal yang dioperasikan Rusia, Pegas, yang membawa minyak Iran di lepas pantai Karystos dekat Yunani. Meskipun ada tekanan AS terhadap Yunani untuk mengirimkan muatan minyak ke AS, pengadilan Yunani memutuskan untuk tidak melakukan tindakan tersebut, dan sebagai hasilnya, penyitaan dicabut dan kapal tersebut diizinkan untuk melanjutkan pelayarannya pada bulan Agustus.[IT/r]