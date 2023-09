Trump 'Menyukai' Apa yang Putin Katakan tentang Dia

IslamTimes - Donald Trump mengatakan dia menyambut baik komentar ramah Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menyatakan bahwa Moskow akan senang jika mantan presiden AS itu menepati janjinya untuk menyelesaikan krisis Ukraina dalam hitungan hari.

Berbicara kepada Kristen Welker dari NBC News dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Jumat (15/9), Trump ditanya tentang pujian baru-baru ini dari pemimpin Rusia tersebut, yang mengatakan pekan lalu bahwa “Mr. Trump terus mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan semua masalah yang mendesak dalam beberapa hari, termasuk krisis Ukraina… Ya, itu bagus.”“Saya suka dia mengatakan hal itu karena itu berarti apa yang saya katakan adalah benar,” jawab Trump, mengacu pada pendiriannya terhadap Ukraina, dan menambahkan “Saya akan memasukkannya ke dalam sebuah ruangan, saya akan memasukkan [Presiden Ukraina Vladimir] Zelensky ke dalam sebuah ruangan kamarku dan aku akan menyelesaikan kesepakatannya.”Namun, dalam sambutannya pada hari Selasa (12/9), Putin melanjutkan dengan mengatakan bahwa Moskow tidak mengharapkan adanya perubahan substansial dalam kebijakan luar negeri AS dalam menghadapi Rusia, terlepas dari siapa yang akan menduduki Gedung Putih setelah pemilu tahun depan.“[Trump] dituduh memiliki hubungan khusus dengan Rusia, dan itu benar-benar tidak masuk akal… Namun dia adalah presiden yang paling banyak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia,” kata Putin.Mantan presiden AS tersebut kemudian menegaskan kembali janjinya untuk menegosiasikan diakhirinya konflik Ukraina dalam waktu “24 jam” jika ia memenangkan pemilu kembali tahun depan, setelah sebelumnya menyatakan, “Saya sangat mengenal Zelensky, saya sangat mengenal Putin – bahkan lebih baik lagi – dan Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka berdua.” Dia juga mengkritik miliaran dolar dukungan militer AS untuk Kiev, dan mendesak Zelensky untuk “membuat kesepakatan” dengan mitranya dari Rusia untuk mengakhiri pertempuran.Ketika ditanya bagaimana ia akan menemukan solusi terhadap konflik tersebut, Trump menolak menjelaskan lebih lanjut, dan hanya mengatakan ia akan “membuat kesepakatan yang adil untuk semua orang.”“Jika saya memberi tahu Anda dengan tepat, saya kehilangan semua daya tawar saya. Maksud saya, Anda tidak bisa mengatakan dengan tepat apa yang akan Anda lakukan. Namun saya akan mengatakan hal-hal tertentu kepada Putin. Saya akan mengatakan hal-hal tertentu kepada Zelensky,” lanjutnya.Meskipun Trump hampir terus-menerus menghadapi kritik selama masa jabatannya karena dugaan “kolusi” dengan Kremlin untuk memenangkan pemilu tahun 2016, dia bersikeras “tidak ada orang yang lebih keras dari saya terhadap Rusia.” Namun dia menyatakan bahwa dia “berhubungan baik” dengan Putin “dengan sangat baik” selama masa kepresidenannya, dan mengatakan “itu adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Dia punya 1.700 rudal nuklir. Kita pun demikian.”Meskipun ada serangkaian kasus kriminal di beberapa negara bagian terkait dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia, dugaan skema uang tutup mulut dengan aktris porno Stormy Daniels, dan campur tangan dalam pemilu tahun 2020, Trump saat ini menjadi kandidat terdepan dalam nominasi presiden tahun 2024 dari Partai Republik, secara konsisten jajak pendapat jauh di depan pesaing utamanya, Gubernur Florida Ron DeSantis.Trump telah membantah melakukan kesalahan dalam setiap kasus tersebut, sementara Presiden Putin juga baru-baru ini mempertimbangkan masalah tersebut, dengan mengatakan bahwa tuntutan pidana tersebut sama dengan “penganiayaan terhadap pesaing politik.”[IT/r]