Panglima Militer AS: ‘Balon Mata-mata’ China Bukanlah Mata-mata 

IslamTimes - Apa yang disebut “balon mata-mata” China yang ditembak jatuh di lepas pantai timur AS pada bulan Februari sebenarnya tidak mengumpulkan data intelijen apa pun, kata Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley kepada CBS News pada hari Minggu (17/9). Beijing bersikeras sejak awal bahwa balon tersebut bukanlah pesawat pengintai.

Badan-badan intelijen AS sekarang percaya bahwa pesawat misterius itu benar-benar meledak, kata Mark Milley kepada ABC News“Komunitas intelijen, penilaian mereka – dan ini merupakan penilaian yang sangat rahasia – adalah bahwa tidak ada pengumpulan informasi intelijen yang dilakukan oleh balon tersebut,” kata Milley kepada stasiun televisi Amerika.Balon tersebut muncul di langit Alaska pada bulan Januari, sebelum melayang ke selatan dan melintasi Amerika Serikat. Penerbangan ketinggiannya akhirnya berakhir ketika ditembak jatuh di lepas pantai Carolina Selatan pada awal Februari. Sepanjang perjalanannya dan berbulan-bulan setelahnya, para pejabat AS mengklaim bahwa balon tersebut dikirim ke seluruh AS untuk mengumpulkan informasi intelijen bagi Beijing.Pada bulan April, pejabat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada NBC News bahwa balon tersebut melakukan “beberapa lintasan” di atas situs militer AS untuk mencegat komunikasi elektronik, sebelum “meningkatkan kecepatannya” dalam upaya “untuk mengeluarkannya dari wilayah udara AS secepat mungkin.”Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut tindakan pemerintah China tersebut “tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab” karena menerbangkan balon tersebut di atas wilayah AS, dan membatalkan rencana kunjungan ke Beijing sebagai tanggapannya. Tiongkok bersikukuh bahwa balon tersebut adalah pesawat sipil yang meledak keluar jalur. , penjelasan yang kini diakui Milley adalah mungkin.“Anginnya sangat kencang,” kata Milley, mengacu pada arus di atas Hawaii yang mengarahkan balon ke timur melintasi AS. “Motor khusus pada pesawat itu tidak dapat melawan angin pada ketinggian tersebut.”Meskipun mengungkapkan bahwa balon tersebut tidak mengumpulkan informasi intelijen, Milley mengatakan kepada ABC News bahwa balon tersebut dilengkapi dengan sensor dan pemancar yang diperlukan untuk melakukannya. “Menurut saya, itu adalah balon mata-mata yang kita tahu dengan tingkat kepastian yang tinggi, tidak memiliki informasi intelijen, dan tidak mengirimkan informasi intelijen apa pun kembali ke China,” katanya.[IT/r]