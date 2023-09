Aktivis Anti-Perombakan Meluncurkan Pekan Protes saat Netanyahu Tiba di New York

IslamTimes - Para pengunjuk rasa yang menentang apa yang disebut perombakan 'yudisial' oleh pemerintah Zionis berkumpul di luar hotel tempat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di New York dan mengadakan demonstrasi di sekitar kota pada hari Selasa (19/9), ketika ia tiba untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin dunia lainnya di Majelis Umum PBB.

Para aktivis dan anggota komunitas Zionis ‘Israel’ di New York akan mengadakan demonstrasi pertama mereka di hotel Netanyahu di Upper East Side Manhattan sebelum fajar pada Selasa pagi, setelah perdana menteri tiba di New York setelah kunjungan ke California.Netanyahu dan istrinya Sara mendarat di New York dan diterima oleh Duta Besar entitas Zionis untuk AS Mike Herzog dan Duta Besar untuk PBB Gilad Erdan.Protes lain dijadwalkan di hotel tersebut pada pagi harinya, ketika Netanyahu diperkirakan berangkat ke PBB, diikuti dengan unjuk rasa yang lebih besar di Times Square pada siang hari.Protes keempat akan berlangsung di Museum Seni Metropolitan pada malam hari, saat perdana menteri menghadiri sebuah acara di pusat kebudayaan.Demonstrasi juga dijadwalkan di sekitar kota sepanjang minggu hingga Sabtu, termasuk peristiwa yang terjadi selama pertemuan Netanyahu dengan Biden dan pidato perdana menteri di PBB. Acara aktivis lainnya dirahasiakan, dan penyelenggara menjanjikan “kejutan di seluruh kota.”Para demonstran ekspatriat tersebut bekerja sama dengan gerakan protes di wilayah-wilayah pendudukan Zionis 'Israel', dan mereka bermaksud untuk melengkapi demonstrasi massal yang berkelanjutan di wilayah-wilayah pendudukan yang telah terjadi sejak koalisi mengumumkan paket perombakan 'peradilan' yang memecah belah pada awal tahun 1990-an.Aksi protes utama di New York diorganisir oleh kelompok aktivis ekspatriat UnXeptable, yang mengadakan aksi unjuk rasa dan acara lainnya di puluhan kota di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Penggalangan dana akar rumput untuk protes minggu ini telah mengumpulkan lebih dari $30,000.Pada hari Minggu dan Senin (17 - 18/9), para pemimpin dari kelompok protes terkemuka, yang berada di New York untuk bergabung dengan demonstrasi anti-Netanyahu, mengadakan acara pidato di kota tersebut.Blok Anti-Pendudukan Zionis ‘Israel’ dan kelompok hak asasi manusia rabi AS yang dovish, T’ruah, juga merencanakan demonstrasi di luar gedung PBB dan hotel Netanyahu.Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Netanyahu ke AS sejak koalisi garis kerasnya mengambil alih kekuasaan akhir tahun lalu. Ia didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Menteri Luar Negeri Eli Cohen dan Menteri Perlindungan Lingkungan Idit Silman, serta istrinya Sara.Saat ia berangkat dalam perjalanan, Netanyahu mendapat kritik keras dari lawan-lawannya dan memicu gerakan protes dengan menuduh para demonstran “bergabung dengan PLO dan Iran.” Pernyataan selanjutnya dari Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa Netanyahu bermaksud agar para pengunjuk rasa akan berunjuk rasa bersama aktivis pro-PLO dan pro-BDS, tanpa menyebut Iran.[IT/r]