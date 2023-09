Raisi: Era Dominasi Barat Sudah Berakhir; Pertukaran Tahanan Murni Tindakan Kemanusiaan

IslamTimes - Presiden Iran Sayyid Ebhraim Raisi mengatakan era dominasi Barat atas negara-negara merdeka telah “berakhir,” dan menekankan bahwa Tehran telah berhasil menggagalkan sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat.

Dalam pertemuan dengan rekannya dari Kroasia Zoran Milanovic di sela-sela sesi ke-78 Majelis Umum PBB di New York pada hari Senin (18/9), Raisi mengatakan Iran telah membuat kemajuan besar meskipun ada sanksi.“Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh beberapa negara Barat untuk memaksakan kepentingan dan nilai-nilai mereka pada negara-negara lain di dunia, Republik Islam Iran telah berhasil mengubah sanksi dan tekanan menjadi peluang dan telah mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang, khususnya bidang teknologi," dia berkata.Di bagian lain dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa Iran telah mencapai prestasi yang signifikan di bidang pertanian, industri, dan kedokteran berkat program nuklirnya yang damai, dan mencatat bahwa “kami berhasil merawat satu juta pasien dengan radiofarmasi pada tahun lalu.”“Mengapa Amerika dan negara-negara Eropa, yang memiliki persenjataan nuklir, menghalangi negara lain untuk mengambil manfaat dari energi nuklir,” tambahnya.Juga pada hari Senin, Raisi bertemu dengan rekannya dari Kazakh Kassym-Jomart Tokayev, di mana kedua presiden menyerukan percepatan implementasi penuh perjanjian bilateral, termasuk perjanjian ekonomi dan perdagangan.Sebelumnya pada hari yang sama, presiden Iran merujuk pada pertukaran tahanan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat, dan mengatakan bahwa hal itu murni dilakukan atas dasar kemanusiaan.Raisi menyampaikan pernyataan tersebut saat berbicara dengan manajer media senior Amerika pada hari Senin setelah Iran dan AS menerapkan kesepakatan pertukaran tahanan yang dimediasi Doha.“Tentunya, langkah apa pun yang diambil [oleh Amerika Serikat] untuk memenuhi komitmen mereka akan membangun kepercayaan diri kami,” tambahnya.Raisi mengatakan kepada NBC bahwa dana yang dikeluarkan, yang menurutnya telah diblokir dengan kejam dan sekarang berada di tangan Iran, adalah milik rakyat Iran dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.Setelah dua tahun perundingan berisiko tinggi, Iran dan AS sepakat untuk membebaskan tahanan sebagai bagian dari kesepakatan yang juga mencakup pelepasan miliaran aset Iran yang dibekukan secara ilegal di Korea Selatan.Dana tersebut, yang merupakan utang ke Iran untuk ekspor minyak dan gas, telah dibekukan di rekening bank Korea Selatan sejak tahun 2018 setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menarik AS dari perjanjian nuklir penting dengan Iran, yang semakin memperburuk ketegangan dengan Tehran.Pada hari Senin, Iran dan AS membebaskan 10 tahanan – lima warga Iran dan lima warga Amerika – setelah pemerintah AS membuka blokir transfer dana minyak Iran yang dibekukan sebesar $6 miliar yang disimpan di Korea Selatan.Pesawat yang membawa dua dari lima warga Iran yang dibebaskan mendarat di Tehran pada Senin malam. Mehrdad Moein Ansari dan Reza Sarhangpour tiba di Tehran setelah berangkat dari ibu kota Qatar, Doha pada hari sebelumnya.Tiga warga Iran lainnya yang dibebaskan tidak kembali ke Iran, dengan dua orang tetap tinggal di AS dan satu orang pergi ke negara ketiga untuk bergabung dengan keluarganya.Lima tahanan Amerika, yang diterbangkan keluar dari Iran pada hari sebelumnya sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran, juga meninggalkan mediator Qatar menuju Amerika Serikat.Gubernur Bank Sentral Iran Mohammad Reza Farzin pada hari Senin mengkonfirmasi bahwa dana Republik Islam ditransfer ke rekening bank Iran di Qatar.Dia mengatakan 5,573 miliar euro telah disetorkan ke rekening enam bank Iran di bank Al Ahli dan Al Dukhan Qatar.Presiden Iran juga menunjuk pada kegagalan kebijakan dan sanksi tekanan maksimum AS terhadap Teheran, dan menyarankan agar para manajer media Amerika harus mendesak para pejabat mereka untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penerapan sanksi terhadap bangsa Iran, karena Iran “bertekad untuk mengatasinya.” masalah dan tidak akan pernah menyerah pada sanksi."Dia mencatat bahwa AS dan Barat mengangkat isu-isu seperti hijab, hak asasi manusia dan aktivitas nuklir Iran hanya sebagai alasan untuk merugikan Republik Islam sebagai negara merdeka.Dia mengecam sikap diam media AS atas pembunuhan lebih dari 1.000 warga Amerika oleh polisi negara itu pada tahun 2022 dan penembakan fatal baru-baru ini terhadap seorang wanita kulit hitam yang sedang hamil oleh polisi AS di negara bagian Ohio awal bulan ini.[IT/r]