NYT: AS dan Arab Saudi Membahas Pakta Keamanan di Tengah Dorongan Normalisasi dengan 'Israel' 

IslamTimes - Para pejabat AS dan Arab Saudi dilaporkan sedang mendiskusikan persyaratan perjanjian keamanan yang mirip dengan perjanjian dengan sekutu Washington di Asia Timur, yang dipandang sebagai insentif bagi kerajaan tersebut untuk menormalisasi hubungan dengan rezim pendudukan Zionis ‘Israel’.

Mengutip pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya, New York Times melaporkan pada hari Selasa (19/9) bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang membahas rincian “perjanjian ‘pertahanan’ bersama” dengan Arab Saudi yang akan terlihat seperti perjanjian militer AS dengan Jepang dan Korea Selatan.Berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat dan Arab Saudi secara umum berjanji untuk memberikan dukungan militer jika pihak lain diserang di wilayah tersebut atau di wilayah Saudi, kata laporan itu.“Langkah ini merupakan inti dari diplomasi berisiko tinggi yang dilakukan Presiden Biden untuk membuat kerajaan menormalisasi hubungan dengan Zionis ‘Israel’,” tambahnya.Laporan tersebut juga mengatakan bahwa perjanjian-perjanjian di Asia Timur dianggap sebagai salah satu perjanjian terkuat yang dimiliki Amerika Serikat di luar perjanjian-perjanjian Eropa dan bahwa diskusi untuk mencontoh perjanjian-perjanjian tersebut belum pernah dilaporkan sejauh ini.Ia menambahkan bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman telah meminta Washington untuk membantu Riyadh mengembangkan program nuklir sipil.Menurut laporan itu, AS saat ini memiliki kurang dari 2.700 tentara di Arab Saudi. Namun, menurut laporan tersebut, saat ini tidak ada diskusi serius mengenai penempatan pasukan Amerika dalam jumlah besar di Arab Saudi berdasarkan perjanjian baru.Perjanjian militer apa pun dengan Kerajaan Arab Saudi akan memerlukan dukungan dari dua pertiga dari 100 anggota Senat AS, yang tampaknya merupakan hal yang sulit karena badan legislatif terpecah secara merata antara dua partai politik besar Amerika.“Beberapa anggota parlemen senior AS, termasuk para petinggi Partai Demokrat, memandang pemerintah Saudi dan Pangeran Mohammed sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan dan tidak terlalu peduli dengan kepentingan AS atau hak asasi manusia,” tegasnya.Dia juga mengatakan bahwa kesepakatan perjanjian keamanan akan berkontribusi pada meredakan “ketegangan Arab-‘Israel’,” dan memiliki “signifikansi geopolitik” bagi Washington.Pada akhir bulan Juli, pemerintahan Biden mengumumkan bahwa kesepakatan antara Zionis “Israel” dan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan mungkin akan segera tercapai menyusul pembicaraan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dengan para pejabat Saudi di Jeddah.Untuk menandatangani perjanjian dengan rezim ‘Tel-Aviv’, Riyadh secara terbuka meminta entitas Zionis untuk melaksanakan apa yang disebut Inisiatif ‘Perdamaian’ Arab pada tahun 2002 untuk mendirikan negara Palestina terlebih dahulu.Namun, anggota rezim Zionis ‘Israel’ sayap kanan, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan mereka tidak akan memberikan konsesi apa pun kepada Palestina sebagai bagian dari kemungkinan kesepakatan untuk normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.Upaya Washington untuk menambahkan Arab Saudi ke dalam daftar negara-negara Arab yang telah menandatangani apa yang disebut 'Perjanjian Abraham' terjadi pada saat yang kritis ketika Biden berupaya untuk dipilih kembali dan Washington gagal menarik kerajaan tersebut lebih jauh dari orbit China dan menghambat upaya Beijing. upaya untuk memperluas pengaruhnya di Asia Barat.UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko menandatangani perjanjian normalisasi yang ditengahi AS dengan rezim Zionis pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump yang berhaluan keras, sehingga memicu kecaman dari warga Palestina yang mengecam perjanjian tersebut sebagai “tikaman dari belakang terhadap perjuangan Palestina dan kepentingan rakyat Palestina.”[IT/r]