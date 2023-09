Asosiasi Medis Terkemuka Iran Mengecam Lancet atas Informasi 'Salah' dalam Artikel 'Bermotif Politik'

IslamTimes - Akademi Ilmu Kedokteran Iran mengecam jurnal medis Inggris, The Lancet, karena menerbitkan ulang artikel “bermotif politik” yang berisi informasi “salah” tentang kematian seorang wanita muda Iran tahun lalu.

“Kami sangat kecewa melihat penerbitan ulang informasi palsu tentang Republik Islam Iran, terutama mengenai dokter dan sistem pemberian layanan kesehatan, di majalah yang dikenal sebagai majalah ilmiah,” Sayyid Alireza Marandi, presiden Akademi Ilmu Kedokteran, kata dalam surat yang dikirim ke Richard Horton, pemimpin redaksi The Lancet.Hal ini terjadi ketika sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Lancet pekan lalu mengklaim bahwa Mahsa Amini, wanita berusia 22 tahun, yang dibawa ke kantor polisi di Tehran untuk menerima pelatihan pendidikan tentang hijab dan aturan berpakaian, meninggal pada 16 September 2022. “setelah ditangkap, disiksa, dan dipukuli”.Sementara rekaman CCTV yang dirilis polisi menunjukkan bagaimana Amini tiba-tiba pingsan di tanah di kantor polisi dan kemudian dimasukkan ke dalam ambulans untuk dipindahkan ke rumah sakit.Organisasi Kedokteran Legal Iran juga mengkonfirmasi bahwa kematiannya, yang diikuti oleh kerusuhan yang didukung asing tahun lalu, disebabkan oleh penyakit dan bukan karena pukulan di kepala atau organ tubuh vital lainnya.Akademi Ilmu Kedokteran menekankan bahwa artikel tersebut bermotif politik dan “tidak memiliki dokumentasi ilmiah”.“Sepertinya ada kepentingan material dan politik dalam penulisan laporan palsu tersebut, yang mempertanyakan nilai ilmiah jurnal tersebut,” tulis Marandi dalam suratnya.“Seperti yang saya tulis kepada Anda di surat sebelumnya, jika tuduhan yang disebutkan dalam artikel itu didasarkan pada sains, maka setidaknya itu dikutip dari sumber yang tidak sepenuhnya memusuhi rakyat dan negara kita,” tambahnya, merujuk pada hingga surat pertamanya tertanggal 14 November 2022 yang dikirimkannya setelah artikel tersebut pertama kali diterbitkan jurnal tersebut.Surat tersebut menggambarkan artikel tersebut sebagai “penghinaan terhadap komunitas penyedia layanan dan layanan kesehatan.”“Akademi Ilmu Kedokteran Republik Islam Iran, yang terdiri dari ilmuwan terpelajar dan profesor terkemuka di universitas ilmu kedokteran di negara tersebut, menganggap isi artikel tersebut sepenuhnya salah dan didasarkan pada kepentingan material publikasi dan politik dari mereka yang terlibat di dalamnya."Dalam suratnya, Marandi meminta majalah tersebut untuk mengeluarkan “koreksi” atas artikel tersebut “secepat mungkin.”Dia juga mendesak publikasi tersebut untuk menyoroti fakta-fakta seperti “kerusakan serius” yang terjadi pada kesehatan rakyat Iran akibat “sanksi kejam yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Barat” terhadap Republik Islam, serta peran yang dimainkan oleh negara-negara Barat. negara-negara, termasuk AS, dalam serangan kimia yang dilakukan oleh mantan diktator Irak Saddam Hussein taerhadap Iran selama perang yang diberlakukan terhadap Iran pada tahun 1980-88.[IT/r]