IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan bahwa tank Abrams AS pertama yang dialokasikan untuk Ukraina akan tiba di sana minggu depan.

Biden menyampaikan pengumuman tersebut pada hari Kamis (21/9) dalam pertemuan di Gedung Putih dengan mitranya dari Ukraina. Biden mengatakan pemerintahannya akan terus mendukung perang melawan Rusia.Biden mengatakan dia telah menyetujui bantuan militer tahap berikutnya ke Kiev, yang mencakup tambahan artileri dan amunisi, peluncur dan pencegat, serta lebih banyak senjata anti-tank.Presiden setuju untuk mengirim tank Abrams ke Ukraina pada bulan Januari. Sebelumnya, militer AS berargumen bahwa tank AS tidak akan banyak memberikan manfaat bagi Ukraina.Dalam sambutannya yang ditujukan kepada Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Biden mengatakan dukungan kepemimpinan Amerika terhadap Kiev adalah tentang "masa depan kebebasan.""Amerika tidak akan pernah bisa, dan tidak akan pernah meninggalkan hal itu," katanya. "Itulah mengapa 575 hari kemudian, kami mendukung Ukraina, dan kami akan terus mendukung Tuan Presiden.""Tn. Presiden, kami bersama Anda. Dan kami akan tinggal bersama Anda," tambahnya.Kunjungan Zelensky ke Washington pada hari Kamis terjadi ketika pemerintahan Biden mengirimkan permintaan dana tambahan kepada Kongres yang mencakup $24 miliar lagi dalam bentuk bantuan militer, kemanusiaan, dan keuangan untuk Ukraina.Amerika telah menyediakan senjata dan amunisi senilai puluhan miliar dolar ke Kiev dan Biden berargumen bahwa perlindungan Rusia terhadap masyarakat berbahasa Rusia yang pro-Moskow di Donbas merupakan ancaman terhadap demokrasi secara global, dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan berupaya melakukan invasi. negara lain yang akan menghentikan perambahan NATO jika berhasil merebut Ukraina.Partai Republik di AS mempunyai pandangan berbeda mengenai perang proksi yang sedang berlangsung melawan Rusia, dan melihat Zelensky, seorang komedian yang berubah menjadi politisi, tidak memiliki pengetahuan militer untuk membawa kemenangan bagi Biden yang sudah pikun.Partai Republik di Kongres, serta beberapa kandidat presiden terkemuka, termasuk mantan Presiden Donald Trump, telah menolak pasokan senjata dan amunisi ke Ukraina.Mereka yang skeptis terhadap peluang Zelensky mengalahkan Rusia mengatakan bahwa Amerika tidak berkepentingan untuk mengirimkan uang pembayar pajak untuk dibakar oleh pasukan Kiev dalam perjuangan sia-sia melawan pasukan Rusia yang lebih kuat.Anggota parlemen dari Partai Republik menulis surat kepada Biden menjelang kunjungan Zelensky, menyuarakan penolakan mereka terhadap kelanjutan pengeluaran untuk pasokan senjata mematikan ke Kiev.Sekutu Barat yang dipimpin AS mulai membanjiri Kiev dengan senjata dan amunisi tak lama setelah Rusia melancarkan "operasi militer khusus" di negara tersebut pada Februari 2022.Moskow telah berulang kali memperingatkan para pemimpin dunia terhadap pasokan senjata dan amunisi yang terus berlanjut ke Ukraina, dengan menekankan bahwa tindakan tersebut tidak akan menghentikan pasukan Rusia dalam mempertahankan tujuannya dan bahwa mempersenjatai Kiev hanya akan memperpanjang perang.Pemerintahan Biden sejauh ini telah menghabiskan lebih dari $100 miliar untuk perang di Ukraina, menurut Gedung Putih.