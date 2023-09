AS: Gedung Putih Mengeluarkan Peringatan Bantuan Ukraina

IslamTimes - Gedung Putih telah mendesak anggota parlemen Amerika untuk menyetujui permintaan Presiden Joe Biden untuk memberikan tambahan $24 miliar kepada Ukraina pada akhir bulan ini untuk memastikan aliran bantuan ke negara tersebut tidak terganggu.

Pemerintah AS telah mengalokasikan dana untuk tahun fiskal saat ini, yang berakhir pada 30 September, kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan kepada media pada hari Kamis. Dia mengatakan sumber daya tambahan sekarang diperlukan dari Kongres pada tanggal 1 Oktober untuk menghindari gangguan terhadap pasokan bantuan ke Ukraina.Bantuan yang berkelanjutan kepada Kiev dalam perjuangannya melawan Rusia menghadapi penolakan yang semakin besar dari anggota parlemen Partai Republik, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana partai tersebut memiliki mayoritas. Kritikus berpendapat bahwa Washington memiliki prioritas yang lebih penting dan harus memiliki perlindungan yang lebih kuat terhadap penyalahgunaan bantuan yang dikirimkannya ke Kiev.Presiden Ukraina Vladimir Zelensky bertemu dengan anggota Kongres pada hari Kamis (21/9) untuk menyampaikan kasusnya secara langsung. Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan ada satu kalimat yang merangkum pesan pemimpin yang berkunjung tersebut."Tn. Zelensky berkata: ‘Jika kami tidak mendapatkan bantuan, kami akan kalah perang,’” katanya setelah menerima kunjungan presiden Ukraina.Pejabat Gedung Putih mengadakan pengarahan rahasia untuk anggota parlemen pada Rabu (20/9) malam. Senator Josh Hawley mengindikasikan bahwa dia yakin bahwa kebijakan pemerintahan Biden di Ukraina telah gagal.“Jika ada jalan menuju kemenangan di Ukraina, saya tidak mendengarnya hari ini. Dan saya juga mendengar bahwa permintaan pendanaan tidak akan ada habisnya,” kata politisi Partai Republik itu.Senator Lindsey Graham, seorang anggota Partai Republik yang memiliki pandangan berlawanan mengenai konflik tersebut, berpendapat bahwa “menghentikan Ukraina sementara mereka menang di medan perang dan membiarkan [Presiden Rusia Vladimir] Putin lolos dari masalah ini jauh lebih buruk daripada Afghanistan. ”Dia merujuk pada keputusan Biden pada tahun 2021 untuk menarik militer AS dari negara Timur Tengah tersebut, setelah dua dekade melakukan tindakan kontra-pemberontakan dan eksperimen pembangunan negara yang memakan banyak biaya.Senator John Fetterman, seorang Demokrat, menjanjikan konsesi yang tidak lazim kepada Partai Republik di majelis lain untuk mengamankan uang bagi Kiev.“Jika para jagoff di DPR berhenti berusaha menutup pemerintahan kita, dan sepenuhnya mendukung Ukraina, maka saya akan menyelamatkan demokrasi dengan mengajukan gugatan di Senat minggu depan,” janjinya di media sosial pada hari Rabu (20/9).[IT/r]