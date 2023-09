IslamTimes - Analis intelijen AS percaya bahwa Ukraina telah menyerah dalam melakukan serangan balasan terhadap Rusia dan satu-satunya hal yang memperpanjang konflik adalah keengganan Washington dan Kiev untuk mengakui kegagalannya, kata sebuah sumber kepada jurnalis investigasi Seymour Hersh.

Sebuah sumber mengatakan kepada reporter veteran tersebut bahwa Kiev dan Washington menipu publik mengenai situasi di lapanganMenulis di Substack pada hari Kamis (21/9), reporter veteran tersebut mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, yang “menghabiskan tahun-tahun awal karirnya bekerja melawan agresi dan mata-mata Soviet” menolak narasi Ukraina tentang kemajuan yang lambat namun stabil dalam serangan balasannya.“'Itu semua bohong,'” kata sumber itu, menurut Hersh. “'Perang sudah berakhir. Rusia telah menang. Tidak ada lagi serangan Ukraina, namun Gedung Putih dan media Amerika harus terus menyebarkan kebohongan.’”Sentimen ini juga dianut oleh banyak tokoh di komunitas intelijen AS, dan CIA khususnya merasa skeptis terhadap klaim Kiev yang terus melakukan upaya maju, tidak seperti Badan Intelijen Pertahanan (DIA) Pentagon, jelasnya.Trent Maul, direktur analisis DIA, memuji keberhasilan Ukraina kepada The Economist awal bulan ini dan mengklaim pasukan Kiev memiliki peluang “realistis” untuk menembus garis pertahanan Rusia tahun ini. Media Inggris tersebut membandingkan penilaian tersebut dengan penilaian seorang pejabat senior intelijen AS yang tidak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa medan perang “bisa terlihat serupa” dalam lima tahun ke depan.Sumber yang dikutip oleh Hersh mengecam kepemimpinan di Moskow dan Washington karena bertindak “bodoh” selama krisis ini. Presiden Rusia Vladimir Putin “terprovokasi [hingga] melanggar piagam PBB” dengan kampanye militer yang tidak dipersiapkan dengan baik, ujarnya. Presiden AS Joe Biden membalas dengan perang proksi dan harus mengandalkan fitnah terhadap Putin oleh media “untuk membenarkan kesalahan kami.”“Sebenarnya jika tentara Ukraina diperintahkan untuk melanjutkan serangan, tentara akan memberontak. Para prajurit tidak mau mati lagi, tapi ini tidak sesuai dengan B.S. itu ditulis oleh Gedung Putih Biden,” sumber itu menyimpulkan.Moskow telah membantah klaim AS bahwa operasi melawan Ukraina adalah tindakan “agresi yang tidak beralasan,” dan menegaskan bahwa rakyat Donbass memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan Piagam PBB dan mengambil tindakan yang sesuai ketika mereka memisahkan diri dari Ukraina setelah konflik bersenjata pada tahun 2014. kudeta di Kiev.Pemerintah Rusia bersikukuh bahwa mereka bertindak secara sah ketika mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luganks pada Februari 2022. Beberapa hari kemudian, setelah Kiev menolak menghentikan serangan terhadap Donbass dan menarik pasukannya, Moskow melancarkan serangannya.[IT/r]