Jenderal AS Membela Prediksi Perang dengan China Tahun 2025 

IslamTimes - Kepala Komando Mobilitas Udara AS (AMC), Jenderal Mike Minihan, membela diri dengan menulis memo yang menghasut berjudul "Perang dengan China", dengan mengklaim bahwa memo tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa urgensi dalam pasukan di bawah komandonya.

Memo tersebut, yang bertanggal 1 Februari tetapi mulai beredar di media sosial beberapa hari sebelumnya, menginstruksikan komandan AMC untuk melaporkan semua upaya besar untuk mempersiapkan “pertarungan China”.Media melaporkan pada hari Kamis (21/9) bahwa Minihan, dalam memo tersebut, memperkirakan perang antara AS dan China akan dimulai pada tahun 2025.“Naluri saya mengatakan kami akan bertarung pada tahun 2025,” katanya. “Saya harap saya salah.”Dia meramalkan bahwa perang akan dipicu oleh tindakan China terhadap Taiwan. “[Presiden China Xi Jinping] mendapatkan masa jabatan ketiganya dan membentuk dewan perangnya pada bulan Oktober 2022. Pemilihan presiden Taiwan diadakan pada tahun 2024 dan akan memberikan alasan bagi Xi. Pemilihan presiden Amerika Serikat akan diadakan pada tahun 2024 dan akan memberikan Xi kesempatan mengalihkan perhatian Amerika. Tim, alasan, dan peluang Xi semuanya selaras untuk tahun 2025,” bunyi memo itu.Memo itu juga mencakup perintah kepada personel Komando Mobilitas Udara, yang meminta pangkalan layanan mereka untuk tetap bersiap.“Semua personel AMC akan mempertimbangkan urusan pribadi mereka dan apakah kunjungan harus dijadwalkan ke kantor hukum basis layanan mereka untuk memastikan mereka siap dan siap secara hukum,” tulis Minihan.Ketika ditanya pada sebuah konferensi minggu lalu apakah ia masih memiliki firasat bahwa AS akan berperang di Pasifik dalam waktu dua tahun, Minihan menarik kembali kata-katanya, dengan mengatakan, “Penilaian saya adalah bahwa perang tidak dapat dihindari, namun kesiapan saya adalah mengemudi dengan garis waktu tersebut sangat penting untuk pencegahan dan sangat penting untuk kemenangan yang menentukan.”“Perlu ada ketegangan dalam kesiapan, lebih dari sekadar ‘bersiap malam ini’. Anda harus memiliki kesiapan yang mendorong urgensi. Urgensi dan tindakan adalah yang terpenting,” kata Minihan kepada Defense One minggu lalu di sela-sela konferensi tahunan Air, Space & Cyber dari Asosiasi Angkatan Udara dan Luar Angkasa.Memo tersebut menginstruksikan penerbang AMC untuk “menembakkan klip ke sasaran setinggi 7 meter dengan pemahaman penuh bahwa tindakan mematikan yang tidak bertobat adalah hal yang paling penting. Bidik kepalanya.”Sejak memo itu, kata Minihan, dia telah mengirimkan “tujuh atau delapan lagi” kepada komandannya.“Semua tindakan yang saya jelaskan dalam memo itu, sebenarnya adalah tindakan yang membawa kita pada Mobility Guardian dan kesuksesan serta akan menjadi tindakan yang membantu kita melewati tahun depan dengan mengamankan momentum yang tidak dapat diubah juga,” ujarnya.[IT/r]