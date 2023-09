Gedung Putih Merencanakan Penutupan Pemerintahan Setelah Kekacauan di Capitol Hill

IslamTimes - Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin oleh Partai Republik hampir tidak hadir pada akhir pekan yang panjang ini setelah secara tiba-tiba menyelesaikan tugasnya pada hari Kamis (21/9) ketika ketua DPR yang dikritik, Kevin McCarthy, gagal mengajukan rancangan undang-undang belanja pemerintah sementara, karena para anggotanya terus berselisih hanya dalam hitungan hari. untuk menghindari penutupan federal.

Gedung Putih pada hari Jumat (22/9) berencana untuk mulai memberi tahu badan-badan federal untuk bersiap menghadapi penutupan, AP melaporkan, mengutip seorang pejabat pemerintah.Jika Kongres tidak mengesahkan rancangan undang-undang pengeluaran sebelum tanggal 1 Oktober, kekurangan dana diperkirakan akan memaksa ratusan ribu pekerja federal tidak mendapat gaji dan menghentikan beberapa layanan penting pemerintah.McCarthy, yang telah memproyeksikan optimisme pada awal Kamis, kini menghadapi kenyataan di mana jabatan pembicaranya berada di ujung tanduk.Partai Republik California ini mengalami kekalahan memalukan kedua minggu ini, setelah proposal untuk menyetujui rancangan undang-undang belanja pertahanan Partai Republik gagal dalam pemungutan suara 216 berbanding 212, setelah lima anggota sayap kanan – Dan Bishop dari North Carolina, Andy Biggs dari Arizona, Eli Crane dari Arizona, Marjorie Taylor Greene dari Georgia dan Matt Rosendale dari Montana – bergabung dengan Partai Demokrat dalam menentang mosi tersebut.Pemungutan suara pada hari Kamis menandai kedua kalinya dalam minggu ini mosi tersebut gagal, setelah anggota kaukus House Freedom yang berhaluan sayap kanan pertama kali memblokir RUU tersebut pada hari Selasa.Mengingat bahwa RUU belanja pertahanan biasanya merupakan salah satu langkah belanja yang paling tidak kontroversial di DPR, kegagalan pemungutan suara yang kedua kali menimbulkan masalah besar bagi perundingan belanja tersebut. Meninggalkan pidatonya pada hari Kamis, McCarthy menyuarakan kekesalannya terhadap para pengkritiknya di konferensi Partai Republik.“Saya tidak mengerti mengapa ada orang yang memilih untuk tidak mengemukakan ide tersebut dan mengadakan perdebatan,” kata McCarthy kepada wartawan, sambil menambahkan: “Ini adalah konsep baru tentang individu yang hanya ingin membakar seluruh tempat. Itu tidak berhasil.”Beberapa anggota DPR dari Partai Republik berencana menyiapkan empat rancangan undang-undang belanja terpisah yang mencerminkan pemotongan besar-besaran yang diupayakan oleh sayap ultra-kanan partai tersebut, menurut laporan Reuters. Strategi ini masih jauh dari harapan, karena langkah-langkah tersebut menghadapi kekalahan di Senat yang dikuasai Partai Demokrat karena anggaran tersebut jauh di bawah tingkat pengeluaran yang disebutkan dalam kesepakatan dengan Joe Biden.Selain itu, Gedung Putih mengatakan presiden Partai Demokrat berencana untuk memveto dua rancangan undang-undang tersebut meskipun rancangan undang-undang tersebut disahkan, menurut laporan Reuters.Donald Trump, kandidat terdepan dalam pencalonan presiden dari Partai Republik pada tahun 2024 meskipun ada empat dakwaan pidana, telah menyatakan intervensi dari pinggir lapangan, mendesak Partai Republik untuk menggunakan dana pemerintah sebagai alat untuk menentang penuntutannya, karena dua dari kasus pidana tersebut bersifat federal.Menekankan ancaman serius yang ditimbulkan oleh penutupan pemerintahan, Gedung Putih meminta Partai Republik untuk “berhenti memainkan permainan politik dengan kehidupan masyarakat”. “Partai Republik yang ekstrem di DPR sekali lagi menunjukkan bahwa kekacauan yang mereka alami membawa kita menuju penutupan pemerintahan yang sembrono dan merusak,” kata sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, pada hari Kamis (21/9).Gedung Putih meminta pemerintah bersiap menghadapi kemungkinan penutupan pemerintahan (shutdown) merupakan praktik standar tujuh hari setelah gangguan federal, bahkan gangguan yang jarang terjadi seperti penutupan pemerintahan. Hingga hari Jumat, belum ada akhir yang terlihat di DPR.McCarthy telah berulang kali mencoba menenangkan kelompok sayap kanan dengan menyetujui pemotongan belanja besar-besaran yang mereka tuntut untuk menjaga pemerintahan tetap terbuka. Namun didukung oleh Trump, kaum konservatif berhasil mengambil alih kekuasaan dengan cara yang dramatis.Pada hari Kamis, bahkan rancangan undang-undang sementara – yang disebut resolusi berkelanjutan atau CR – untuk menjaga pendanaan pemerintah melewati batas waktu 30 September bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh kelompok sayap kanan.Pemimpin minoritas DPR dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, mengatakan anggota DPR dari Partai Republik terus terpikat oleh elemen paling ekstrem dalam konferensi mereka.Banyak layanan pemerintah AS akan terganggu dan ratusan ribu pekerja federal akan cuti tanpa bayaran jika pendanaan federal dihentikan pada tanggal 1 Oktober. Pekerja yang dianggap “penting” akan tetap bekerja, namun tanpa bayaran.Banyak fungsi pemerintahan yang akan terpengaruh. Di antara mereka, 2 juta personel militer AS akan tetap berada di pos mereka, namun sekitar setengah dari 800.000 pegawai sipil Pentagon akan dirumahkan. Namun, Administrasi Keamanan Nuklir Nasional Departemen Energi akan terus mempertahankan senjata nuklir.Agen di FBI, Drug Enforcement Administration, Secret Service, dan lembaga penegak hukum federal lainnya akan tetap bertugas. Staf penjara juga akan terus bekerja.Penuntutan pidana, termasuk dua kasus federal terhadap mantan Trump, akan terus berlanjut. Sebagian besar litigasi perdata akan ditunda dan bantuan kepada departemen kepolisian setempat serta dana hibah lainnya mungkin akan tertunda.Agen patroli perbatasan dan penegakan imigrasi akan terus bekerja, begitu pula petugas bea cukai. Penjaga Pantai akan melanjutkan operasinya.Sebagian besar pekerja perlindungan konsumen di Komisi Perdagangan Federal akan dirumahkan, begitu pula separuh dari karyawan antimonopolinya.Petugas keamanan bandara dan petugas pengatur lalu lintas udara akan diwajibkan bekerja dan kedutaan serta konsulat AS akan tetap buka.Tidak jelas bagaimana dampaknya terhadap 63 taman nasional AS. Tempat-tempat tersebut tetap buka selama penutupan tahun 2018-2019, toilet dan meja informasi ditutup serta pembuangan limbah dihentikan. Mereka ditutup selama penutupan tahun 2013.Penelitian ilmiah di lembaga pemerintah akan terganggu. Komisi Sekuritas dan Bursa akan merumahkan sekitar 90% dari 4,600 karyawannya.[IT/r]