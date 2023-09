Raisi: Pengayaan Uranium 60% Dilakukan setelah Eropa 'Menginjak-injak Komitmen JCPOA'

Islam Times - Presiden Ibrahim Raisi mengatakan pengayaan uranium Iran hingga tingkat kemurnian 60% merupakan respons terhadap kurangnya komitmen negara-negara Eropa terhadap perjanjian nuklir tahun 2015.

Pernyataan itu disampaikan Raisi dalam wawancara dengan Farid Zakaria dari CNN di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York.“Pada awalnya, kami tidak mengupayakan tingkat pengayaan sebesar 60%. Mereka (negara-negara Eropa) menginjak-injak komitmen mereka,” kata Presiden Iran seperti dilaporkan Press TV. “Apa yang dilakukan Republik Islam Iran adalah respons terhadap pelanggaran komitmen para penandatangan perjanjian (2015).”Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami mengumumkan pada bulan Juni bahwa pengayaan uranium ke tingkat kemurnian tersebut sesuai dengan undang-undang Parlemen pada bulan Desember 2020 – Rencana Aksi Strategis untuk Melawan Sanksi.Undang-undang tersebut disahkan dengan tujuan antara lain untuk menghapus sanksi anti-Iran serta produksi radiofarmasi dan detektor.Awal bulan ini, Reuters mengutip laporan rahasia Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang mengklaim bahwa persediaan 60% uranium yang diperkaya di Iran terus bertambah, meskipun lebih lambat dibandingkan kuartal sebelumnya.Dalam wawancara tersebut, Raisi dengan tegas menolak pengayaan uranium yang dilakukan negara tersebut hingga mendekati tingkat senjata, dengan mengatakan, “Secara resmi diumumkan bahwa tindakan yang ingin kami ambil tidak dimaksudkan untuk mencapai senjata nuklir jenis apa pun atau dimensi militer apa pun. Tapi ini… merupakan respons atas kurangnya komitmen yang ditunjukkan oleh negara-negara Eropa.”Dia juga menegaskan kembali keyakinan lama Tehran bahwa Republik Islam tidak berencana untuk memperoleh bom nuklir.Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump, meninggalkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi-sanksi yang telah dicabut dalam perjanjian tersebut.Pembicaraan untuk menghidupkan kembali perjanjian tahun 2015 dimulai di Wina pada bulan April 2021, dengan tujuan untuk menghapus sanksi anti-Iran dan menguji keseriusan Washington untuk bergabung kembali dengan JCPOA.Namun diskusi tersebut terhenti sejak Agustus 2022 karena penolakan Washington untuk menghapus semua sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan AS sebelumnya.Uni Eropa, yang bertindak sebagai koordinator perundingan, pada saat itu mengajukan proposal baru kepada Republik Islam untuk memecahkan kebuntuan. Iran menyampaikan tanggapannya terhadap rancangan proposal tersebut pada 15 Agustus 2022, seminggu setelah putaran perundingan terakhir berakhir di Wina.Setelah menyampaikan tanggapannya terhadap proposal UE, Teheran mendesak Washington untuk menunjukkan “realisme dan fleksibilitas” untuk mencapai kesepakatan. Namun, butuh waktu hampir sepuluh hari bagi pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menyampaikan tanggapannya terhadap komentar Iran mengenai rancangan UE.Iran menyalahkan kegagalan kebangkitan JCPOA karena penundaan pihak Amerika dalam memberikan jawaban dan mengatakan bahwa langkah ke tahap berikutnya akan mungkin terjadi jika pemerintah AS menunjukkan kemauan yang serius dan bertindak secara bertanggung jawab dalam janji-janjinya.[IT/AR]