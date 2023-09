Iran 'Serius' Hendak Memulihkan Perjanjian Nuklir

IslamTimes - Tehran menjalin kontak dengan AS, dan rencana Oman untuk menyelamatkan perjanjian tahun 2015 masih dibahas, kata kementerian luar negeri.

Iran siap untuk secara serius mempertimbangkan untuk kembali mematuhi perjanjian nuklir penting tahun 2015 jika negara-negara lain dalam perjanjian tersebut, termasuk Amerika Serikat, akan melakukan hal yang sama, kata Kementerian Luar Negeri Republik Islam. Para penandatangan perjanjian penting tersebut telah berusaha untuk menghidupkannya kembali setelah penarikan sepihak Washington pada tahun 2018.Menurut sebuah pernyataan pada hari Minggu (24/9), Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa Tehran tetap berhubungan dengan AS dan bahwa rencana untuk menyelamatkan kesepakatan yang diusulkan oleh Oman “masih dibahas.”“Jika pihak lain sudah siap, kami serius untuk kembali ke Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA),” kata Menkeu.Dia menambahkan bahwa Tehran telah melakukan konsultasi yang baik dengan Guterres mengenai JCPOA, terutama terkait pertukaran tahanan antara Iran dan AS, serta pelepasan aset beku negara Timur Tengah tersebut di Korea Selatan.JCPOA – yang ditandatangani pada tahun 2015 oleh Iran, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, China, dan Uni Eropa – memberikan pembatasan tertentu pada industri nuklir Tehran dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi. Namun pada tahun 2018, Presiden AS saat itu, Donald Trump, menggagalkan perjanjian tersebut dengan secara sepihak menarik Washington dari perjanjian tersebut setelah mengecam perjanjian tersebut sebagai perjanjian yang cacat secara fundamental.Kedua pihak terlibat dalam pembicaraan untuk menghidupkan kembali perjanjian tersebut pada tahun 2021 setelah Presiden AS Joe Biden memberi isyarat bahwa Washington ingin kembali mematuhi perjanjian tersebut. Meskipun pada awalnya ada kemajuan, negosiasi maraton tersebut menemui jalan buntu, dan Iran menuntut jaminan bahwa AS tidak akan menarik diri dari perjanjian itu lagi. Sementara itu, Washington menuduh Tehran tidak melakukan negosiasi dengan itikad baik.Terlepas dari kemunduran ini, Iran mengkonfirmasi pada musim panas ini bahwa mereka telah mengadakan pembicaraan tidak langsung dengan AS di Oman mengenai perjanjian nuklir, dan negara Arab tersebut mempresentasikan inisiatifnya untuk mendekatkan kedua belah pihak.Awal pekan ini, Iran setuju untuk membebaskan lima warga negara Amerika dengan imbalan AS akan membebaskan warga Iran dalam jumlah yang sama. Kesepakatan itu juga mencakup pencairan pendapatan minyak Iran sebesar $6 miliar di Korea Selatan, yang kemudian ditransfer ke bank-bank di Tehran.[IT/r]