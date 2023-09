Menlu Saudi Menyerukan Negara Palestina Merdeka, dan Mengecam ‘Pelanggaran Terang-terangan’ yang Dilakukan Israel

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan menuntut diakhirinya pelanggaran hukum internasional yang dilakukan rezim Zionis Israel tanpa henti.

Diplomat Arab Saudi menekankan dalam pidatonya pada sesi ke-78 Majelis Umum di New York bahwa tidak akan ada perdamaian dan stabilitas yang bertahan lama di Timur Tengah sampai solusi yang adil terhadap penderitaan Palestina ditemukan.“Stabilitas kawasan ini bergantung pada solusi yang adil dan komprehensif untuk perjuangan Palestina,” katanya, dan “pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya.”Bin Farhan mengatakan bahwa negaranya, “menolak dan mengutuk semua langkah sepihak yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan berkontribusi pada runtuhnya upaya perdamaian regional dan internasional serta menghambat jalan solusi diplomatik.”Pidato PBB tersebut disampaikan di tengah meningkatnya spekulasi mengenai potensi kesepakatan normalisasi antara Arab Saudi dan Zionis Israel yang dimediasi ASMBS: Masalah Palestina masih sangat penting bagi Arab SaudiDalam wawancara dengan saluran media sayap kanan AS, Fox News pada hari Rabu (20/9), Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) mengatakan masalah Palestina masih tetap sangat penting bagi Arab Saudi.Bin Salman mengatakan kepada program Laporan Khusus Fox bahwa masalah Palestina “sangat penting” bagi Riyadh. “Kita perlu menyelesaikan bagian itu,” katanya ketika ditanya apa yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan normalisasi.Riyadh dilaporkan telah menuntut konsesi Israel kepada Palestina, namun tetap saja tidak memberikan mereka sebuah negara merdeka.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden dalam beberapa bulan terakhir terus berupaya untuk menjadi perantara kesepakatan Saudi-Zionis Israel.Arab Saudi dilaporkan telah memberi tahu Amerika Serikat tentang keputusannya untuk menunda semua perundingan mengenai normalisasi hubungan dengan Israel karena keengganan kabinet sayap kanan Israel untuk memberikan konsesi apa pun kepada Palestina.Surat kabar online Elaph yang berbasis di London, mengutip seorang pejabat Zionis Israel, melaporkan pada hari Minggu lalu bahwa Washington telah memberi tahu Tel Aviv tentang sikap Riyadh bahwa sifat “ekstremis” dari rezim pendudukan yang dipimpin oleh Netanyahu “menghalangi segala kemungkinan pemulihan hubungan dengan Palestina, dan oleh karena itu dengan Saudi."Pada hari Jumat (22/9), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji apa yang disebut kesepakatan “normalisasi” baru-baru ini antara Israel dan negara-negara Arab, dan mengklaim bahwa Palestina tidak boleh memiliki “veto” atas perjanjian tersebut.Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, baru-baru ini mengecam upaya Israel untuk melakukan normalisasi dengan negara-negara Arab karena meningkatkan serangan ke kompleks Masjid al-Aqsa.Serangan pemukim Israel ke Masjid al-Aqsa dan kekerasan terhadap warga Palestina telah meningkat sejak kabinet garis keras Netanyahu mulai menjabat pada bulan Desember lalu.Menlu Oman menekankan kenegaraan PalestinaMenteri Luar Negeri Oman telah mengatakan kepada PBB bahwa PBB memiliki “kewajiban moral” untuk menyelesaikan masalah Palestina melalui solusi dua negara.Ucapan Sayyid Badr Albusaidi disampaikan saat berbicara di Majelis Umum PBB ke-78 di New York City pada hari Sabtu (23/9).Menteri tersebut menggambarkan masalah Palestina sebagai “ketidakadilan yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun.”“Rakyat Palestina, bagaimanapun, teguh dalam keyakinan dan tekad mereka dalam menghadapi pendudukan brutal Zionis Israel, embargo dan pelanggaran serta pelanggaran hukum internasional, dan resolusi Dewan Keamanan,” kata diplomat tertinggi tersebut.Keyakinan Oman terhadap keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap Piagam PBB berarti bahwa “seperti semua negara yang damai,” negara tersebut tidak melihat solusi lain terhadap permasalahan Palestina selain solusi dua negara, kata Albusaidi.Dia mengimbau semua negara untuk “tetap terikat” pada sistem PBB dalam menyelesaikan perselisihan dan menyelesaikan konflik, dan menambahkan bahwa PBB memiliki tugas “untuk mengakhiri penderitaan menyakitkan rakyat Palestina.”Hal ini hanya dapat terjadi melalui penarikan Israel dari perbatasannya pada bulan Juni 1967 dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya, kata Albusaidi.Pejabat senior Palestina dari Otoritas Palestina telah mendesak masyarakat internasional untuk mengakui negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya dan menuntut dukungan penuh bagi keanggotaan penuhnya di PBB.Presiden Palestina Mahmoud Abbas baru-baru ini mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa perdamaian Timur Tengah tidak akan tercapai sampai rakyat Palestina diberikan hak penuh.“Mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak-hak nasional mereka secara penuh dan sah, adalah keliru,” kata Abbas pada pertemuan tahunan PBB pada hari Kamis (21/9).Palestina mengajukan permohonan keanggotaan penuh PBB pada tahun 2011 namun gagal mendapatkan dukungan yang diperlukan di Dewan Keamanan PBB, yang didominasi oleh negara-negara Barat yang dipimpin AS, yang merupakan pendukung utama Zionis Israel.Para pengamat mengatakan inisiatif dua negara ini mulai memudar dan dilanggar secara sistematis oleh Israel dan sekutu Baratnya, dan menjadi cukup sulit untuk diterapkan.Pada bulan Juni, gerakan perlawanan Palestina Hamas mengatakan pernyataan Netanyahu mengenai rencana rezim pendudukan untuk menghilangkan aspirasi rakyat Palestina untuk sebuah negara merdeka menegaskan sifat “fasis” Zionis Israel.[IT/r]